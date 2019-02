Ilva | il giudice invia gli atti alla Consulta | “L’immunità penale per i vertici viola 7

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Sono ben 7 gli articoli della Costituzione italianata dai decreti Salvache hanno consentito e consentirannofabbrica di produrre e quindi di inquinare fino all’agosto 2023, termine indicato come periodo di ultimazione dei lavori di adeguamento del Piano ambientale per il risanamento della fabbrica tarantina. Ne è convinto ilBenedetto Ruberto che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sui diversi provvedimenti emessi dai Governi per salvare lo stabilimento siderurgico. Il magistrato del tribunale di Taranto, chiamato comedelle indagini preliminari, su una serie di fascicoli che riguardano la fabbrica ionica, ha emesso un’ordinanza di ben 33 pagine nelle quali chiededi pronunciarsi sullazione degli articoli 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117 della Costituzione.Ed è in particolare su due aspetti che il gip Ruberto ha ...