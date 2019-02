Il Segreto anticipazioni | FERNANDO vuole che PRUDENCIO cacci JULIETA e SAUL

Il Segreto anticipazioni 8 febbraio 2019 : Raimundo scopre dov'è tenuta nascosta Francisca : Mentre Raimundo pedina Fernando e rintraccia Francisca, il povero Don Berengario è costretto a fare i conti con delle infamanti accuse...

Anticipazioni Il Segreto : il ritorno di Saul sconvolge il fratello Prudencio : Nuovo appuntamento con la serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Finalmente nei prossimi episodi italiani, i telespettatori potranno assistere al ritorno in scena di Saul Ortega. Quest’ultimo dopo essere stato dichiarato morto, si ricongiungerà con la sua amata Julieta Uriarte, riuscendo ad evitare una tragedia, dato che arriverà in tempo per impedirle di uccidere il responsabile ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 8 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 8 febbraio 2019: Si presenta una signora che cerca un tale Armando (suo marito) e sembra riconoscerlo in don Berengario, il quale fugge senza proferir parola… Raimundo segue Fernando Mesia e così scopre dove si trova Donna Francisca… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le ...

Anticipazioni Il Segreto trame iberiche : Fè potrebbe essere viva e tornare alla casona : Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto a breve inizieranno a verificarsi alcune stranezze a seguito di una terribile morte. Le Anticipazioni ci svelano infatti che l'amatissima Fè morirà per mano di Faustino. La donna sarà soccorsa immediatamente da Mauricio che la porterà dal dottor Alvaro. Poco dopo, poi, il Goday dirà a tutti che la poverina è deceduta. E da questo punto in poi un mistero aleggerà su Puente Viejo, ecco perché. Il ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO conosce EUSTAQUIO MOLERO : A Il Segreto, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) verrà presto coinvolto in una nuova storyline: dopo aver perso tutte le sue aziende a causa di un’idea imprenditoriale sbagliata, il marito di Irene (Rebeca Alemany) deciderà di investire i pochi soldi risparmiati in un altro progetto e, proprio per questo, acquisterà – stranamente a basso prezzo – i territori de Las Laguna. Il Segreto anticipazioni: SEVERO cambia lavoro? Nuovi ...

Il Segreto anticipazioni : ISAAC chiede a ELSA di lasciare Puente Viejo : La povera ELSA Laguna (Alejandra Meco) dovrà affrontare una serie di spiacevoli “imprevisti” nei prossimi episodi italiani della telenovela Il Segreto: come abbiamo potuto spiegare in precedenza ai nostri lettori, la donna capirà che Antolina (Maria Lima), apparentemente incinta di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami), ha avuto una relazione con il fratello defunto Jesus (Pablo Alvarez) e farà di tutto per smascherarla. Le cose, però, ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Antolina uccide il padre di Elsa : Amacio si troverà in balia della pericolosa Antolina. Purtroppo il poverino non riuscirà a sottrarsi alle grinfie della diabolica ex ancella di sua figlia Elsa.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 11-17 febbraio 2019 : Julieta Vuole Uccidere Prudencio! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019: Julieta e la vendetta contro Prudencio! Isaac bacia Elsa che reagisce male! Anticipazioni Il Segreto: Julieta minaccia con la pistola Fernando che le assicura che Prudencio è il vero assassino di Saul. La ragazza medita una feroca vendetta! Isaac bacia Elsa che, però, lo rifiuta! Adela aggredita nuovamente dal suo stalker Basilio… Amori contrastati da ...

Il Segreto anticipazioni 6 febbraio 2019 : Fernando nasconde molti segreti : Il Mesia ha una strana conversazione telefonica, in cui rassicura il suo interlocutore che un misterioso viaggio avrà luogo.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 6 febbraio 2019: Julieta spinge Fernando a raccontarle la verità sulla morte di Saul… Fernando dà conferma al suo misterioso interlocutore telefonico che il previsto viaggio ci sarà… Fernando e Julieta cominciano una relazione intima. Prudencio si rende conto che qualcosa è cambiato fra Fernando e Julieta e che tra i due c’è “complicità”… Da non perdere: diventa ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Maria lascia Roberto - ritorna da Gonzalo? : anticipazioni Il Segreto spagnole: Maria lascia Roberto e ripensa a Gonzalo Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto? Maria Castaneda sarà sempre più confusa: sarà combattuta, avrà dubbi sul suo futuro e su quell’uomo che potrebbe far parte per sempre della sua vita. La storia finita male con Gonzalo l’ha segnata. Roberto, però, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria lascia Roberto, ritorna da ...

Il Segreto anticipazioni : GONZALO tradiva MARIA? Lei ne parla a… : L’inaspettato ritorno di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) a Puente Viejo sorprenderà Fernando Mesia (Carlos Serrano) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, la ragazza irromperà a Villa Montenegro nel bel mezzo di una discussione tra lo stesso Mesia e il marito GONZALO (Jordi Coll) e schiaffeggerà quest’ultimo. Il Segreto anticipazioni: torna MARIA e dà uno schiaffo a ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni 5 febbraio : Fernando e Julieta pronti a scoprire la verità : Il Segreto, puntata serale 5 febbraio: Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del figlio che aspetta Antolina, Maria torna a Puente Vejo?