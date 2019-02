Il premio Best Fifa sbarca a Milano | il 23 settembre la premiazione alla Scala

James Watson - il premio Nobel che fa imbestialire gli scienziati : 'I neri sono meno intelligenti dei bianchi' : Le scoperte di Watson hanno rivoluzionato la scienza moderna, ma le sue ultime dichiarazioni alla Pbs hanno fatto saltare i nervi alla comunità scientifica: 'I neri sono meno intelligenti dei bianchi ...

James Watson - il premio Nobel che fa imbestialire gli scienziati : "I neri sono meno intelligenti dei bianchi" : Il biologo statunitense James Watson ha scatenato enormi polemiche dopo le sue dichiarazioni sulle differenze di intelligenze tra bianchi e neri. Lo scienziato, oggi 92enne, ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1962 per aver scoperto la struttura a doppia elica del Dna. Le scoperte di Watson

Hotel - THS Firenze Lavagnini vince il premio Best in Class 2020 : Milano, 9 gen., askanews, - The Student Hotel, TSH, è stato premiato da The Class 2020: il nuovo Hotel TSH di Firenze Lavagnini ha vinto infatti il premio The Best in Class, con cerimonia a Milano, ...

CTI Foodtech vince la XII edizione del premio Best Practices per l'Innovazione di Confindustria Salerno. : Un'edizione all'insegna dei grandi numeri. Si è conclusa la XII edizione del Premio Best Practices per l'Innovazione, iniziativa organizzata da Confindustria Salerno con il supporto di Sviluppo ...