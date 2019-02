Il Magnesio fa dimagrire | ecco perché e quale scegliere tra cloruro e supremo per perdere

correttainformazione

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ilè un minerale fondamentale nella nostra dieta e fondamentale per il nostro organismo. L’importanza di questo minerale è taleè responsabile del metabolismo di carboidrati, delle proteine e dei grassi, ma è fondamentale anche per il benessere del nostro sistema nervoso e del nostro cervello.Ilè vitale per il nostro organismo, poiché è il responsabile di oltre 300 reazioni biochimiche, che sono necessarie per il funzionamento dell’organismo.Il fabbisogno quotidiano dinecessario dovrebbe essere di 12-13 milligrammi per ogni chilo di peso corporeo dell’individuo, quindi 300 milligrammi al giorno per gli uomini e 270 milligrammi per le donne, più o meno; ma le stime ci dicono che ne assumiamo molto meno, circa mezzo milligrammo al giorno per ogni chilo di peso corporeo.Purtroppo, troppo spesso, non riusciamo ad integrare una quantità dignitosa ...