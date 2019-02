Il gruppo di contatto sul Venezuela a Montevideo non piace né a Maduro né a Guaidó

"Elezioni libere in Venezuela al più presto" : da Montevideo l'appello del gruppo di contatto : Una situazione, quella del Venezuela, che mette "a rischio la stabilità dell'America Latina e di tutto il mondo. Il nostro compito è urgente e questa urgenza deriva dal deterioramento della ...

Oggi riunione del gruppo di contatto a Montevideo - si cerca soluzione a crisi : Il Gruppo di contatto sul Venezuela si riunisce Oggi a Montevideo, in Uruguay, per cercare una soluzione alla crisi nel Paese, dove il braccio di ferro tra il capo dello Stato Nicolas Maduro e il leader dell'opposione, l'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, si è momentaneamente spostato sull'arrivo e la consegna di aiuti umanitari. L'Unione europea, otto Paesi dell'Ue e cinque latino-americani si riuniranno nella capitale uruguaiana ...

Venezuela. Oggi gruppo contatto Ue : 02.30 Messico, Uruguay e Paesi dei Caraibi (Caricom) hanno messo a punto una proposta di mediazione che sarà presentata al gruppo di contatto promosso dall'Ue che si riunisce Oggi nella Capitale uruguayana. Il meccanismo -precisa un comunicato della presidenza del Messico- vuole essere una proposta di diplomazia "attiva, propositiva e conciliatoria" per "contribuire a fare in modo che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano ...

gruppo di Contatto per il Venezuela - Moavero lascia Luanda per Montevideo : A presiederlo, il presidente della Repubblica dell'Uruguay Tabaré Vazquez e l'Alto Rappresentante per la politica estera dell' Unione Europea, Federica Mogherini. Ma il dettaglio dei partecipanti è ...

Venezuela - Ue : "Riunione del gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio" | Francia : ultimatum a Maduro scade oggi : Francia, Germania e Spagna hanno dato a Maduro fino alla mezzanotte per convocare le elezioni presidenziali. Il leader Venezuelano ha finora ignorato tali richieste e ha ribadito la sua richiesta di anticipare a quest'anno le elezioni legislative previste per la fine del 2020. Per Parigi questa proposta è "una farsa"

Venezuela - Ue : 'Riunione del gruppo di contatto a Montevideo il 7 febbraio' - Tajani : 'Il veto italiano blocca la democrazia' : Era il Paese più ricco in quell'area del mondo, e ora guardate alla povertà". La Francia: "L'ultimatum scade stasera, Maduro convochi elezioni" - La Francia avverte il presidente Venezuelano Nicolas ...