Il governo cinese identifica ora gli eSport come una professione

Il governo cinese se l’è presa con un’app per adolescenti : (foto: AFP/Getty Images) Secondo quanto riportato dal Financial Times, la Cina, il paese con il più alto numero di utenti connessi al mondo, ha optato per una stretta – introducendo una serie di limiti e regole ad hoc – sull’app Tik Tok. L’applicazione, che raccoglie brevi video ed è stata l’app mobile più scaricata del mondo nel 2018, unendosi all’inizio dell’anno scorso a un altro nome di pregio del settore, Musical.ly, è di ...

Guerra dei dazi - Stati Uniti e Cina avvicinano posizioni. governo cinese : “Passi in avanti su temi strutturali” : Cina e Stati Uniti segnalano progressi verso la risoluzione della Guerra dei dazi, al termine dei tre giorni di colloqui sul commercio bilaterale che si sono conclusi a Pechino tra le delegazioni cinesi e statunitensi. Cina e Stati Uniti hanno "gettato le fondamenta" per risolvere la disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie dopo "estesi, profondi e dettagliati" colloqui, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese: le ...

Nel governo cinese c'è qualche malumore : Un concetto simile è stato espresso da Ding Xueliang, docente emerito dell'Università della scienza e della tecnologia di Hong Kong, da tempo studioso delle riforme cinesi. Ding ha detto: «Anche le ...

Nel governo cinese c’è qualche malumore : Sembra che nel Partito comunista stia crescendo lo scontento verso il potentissimo presidente Xi Jinping, racconta il Wall Street Journal: si vede da alcune piccole cose

Riunione esecutiva del governo cinese - nuove misure per l'innovazione e l'imprenditorialità : ... delle zone rurali e dei contadini; in più, sono stati approvati i risultati della valutazione dei premi statali per la scienza e la tecnologia.

USA sospettano governo cinese per attacco hacker contro Marriott - : Il New York Times riporta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si appresta a rendere presto pubbliche nuove accuse contro persone sospettate di attività di pirateria informatica su ...