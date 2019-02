Il Garante della privacy sul reddito di cittadinanza | Rilevanti criticità sul

Facebook ha raccolto dati “politici” sugli iscritti italiani - ma per il Garante della privacy non avrebbe potuto : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Il Garante per la privacy ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Facebook per il caso Cambridge Analytica. E ora potrebbe passare alle sanzioni. Dalle indagini è emerso che i dati dei cittadini italiani acquisiti tramite l’app This is your digital life (il test della personalità ideato per raccogliere le informazioni personali oggetto di profilazione), “benché non siano stati ...