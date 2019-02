Il debito pubblico rischia di superare il 145% del Pil nei prossimi 10 anni

L'allarme di Visco per il debito pubblico : "Incertezza sui conti" : ... in primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che sull'orientamento della politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'economia'. ...

Al convegno M5S con gli euroscettici complottisti : "Siamo in guerra con l'aristocrazia finanziaria - ma il debito pubblico si può cancellare in un secondo" : Ad un tratto, quando l'ingegnere Fabio Conditi sta per rivelare la ricetta definitiva per guarire nell'arco di un istante il peggior male dell'economia italiana - il debito pubblico - senza infrangere i trattati europei, il maxischermo alle sue spalle si oscura. "Complotto! Complotto!", urlano dalla platea. Applausi e risate nel pubblico accorso alla Sala Isma, in Piazza Capranica a Roma: nell'aula delle conferenze, pertinenza del Senato della ...

Mario Draghi "bacchetta" l'Italia : "Se il debito pubblico è troppo alto si perde sovranità popolare" : Al vertice di dicembre, i leader hanno rinnovato il loro impegno politico per rafforzare l'Unione economia e monetaria, se vogliamo realizzare appieno i benefici dell'euro, dobbiamo capitalizzare ...

Più potere d'acquisto - più debito pubblico : il regalo avvelenato di Macron ai Gilet Gialli : Forse i Gilet Gialli hanno vinto la partita. Non quella politica, sintetizzata nello slogan caro alle destre e alle sinistre radicali, dalla Le Pen a Mélenchon, di "Macron démission" strillato ancora sabato scorso (l'undicesimo) da qualche migliaio di manifestanti (con l'inevitabile corollario di scontri a Parigi, a piazza della Bastiglia, e un Gilet, il braccio destro di Drouet, il leader più estremista, il camionista tanto ...

Inflazione in rialzo? La Bce la ributta giù. E così il nostro debito pubblico aumenta : Crescita e occupazione rallentano. Ma la Bce a fine anno ha terminato il quantitative easing: nell’area dell’euro non si prevedono nuovi stimoli. Eppure l’Inflazione è in calo: non è una novità. Nel 2018 è stata 1,1% in Italia, 1,7% in Europa: dai che recuperiamo! Intanto arrivano le prime ammissioni. Jean Claude Juncker: qualcosa s’è sbagliato, via, nell’Eurozona. Non dovevamo spianare la Grecia nel 2015 e non dovevamo fare l’austerità nel ...

Ue bacchetta l'Italia : 'non si sforza abbastanza - nel 2029 debito pubblico sarà al 146 - 5%' : La Commissione Europea nel 2018 è salita agli onori delle cronache politiche italiane per essere diventata l'avversaria di un governo pronto ad innalzare il proprio debito, pur di adottare quelle misure che erano state promesse in campagna elettorale. Per Lega e Movimento Cinque Stelle, Quota 100 e reddito di cittadinanza erano due punti fondamentali, anche a costo di subire una procedura per eccesso di debito, poi evitata dopo una lunga ...

debito pubblico - Commissione Ue : “Quello italiano nel 2029 sarà al 146 - 5% del pil se Paese non cambia politiche” : Se l’Italia non cambia rotta il Debito pubblico aumenterà dal 130,1% del pil nel 2020 al 146,5% del pil nel 2029. Lo sottolinea il rapporto sulla sostenibilità di bilancio del 2018 pubblicato dalla Commissione europea in una simulazione che stima, Paese per Paese, l’andamento del Debito a politiche costanti. In questo scenario, 21 Paesi membri dell’Ue vedrebbero calare il rapporto Debito/pil, in particolare Cipro, Malta, Austria, Germania, ...

Visco - incremento debito pubblico ostacola la crescita : L'alto debito pubblico rende "oggi molto difficile la possibilità di manovra sugli investimenti che servono alla crescita ". Con Lo ha ribadito il numero uno della Banca d'Italia, Ignazio Visco , ...

Questo grafico mostra come appare il debito pubblico di tutti gli stati del mondo : L'economia russa non si distingue per una particolare crescita, attanagliata com'è dalla corruzione, ma almeno il suo debito è contenuto , 16%, . Questo grafico racconta molto sulla situazione ...

debito pubblico italiano - nuovo record a 2345 miliardi di euro : Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito all'entità del Debito pubblico italiano, un dato che pone in evidenza come l'attenzione sui conti sia quanto mai attuale. Secondo quanto comunicato all'interno del nuovo bollettino della Banca d'Italia, nel mese di novembre si è infatti toccato un nuovo record negativo, mentre il Debito della P.A. è cresciuto di circa 10 miliardi di euro rispetto ad ottobre 2018. Il dossier redatto dai tecnici ...

Perché gli investitori internazionali sono interessati al nostro debito pubblico : Secondo l'opinionista di 'Bloomberg' Robert Burgess, l'asta del debito italiano dimostra che nel mondo non c'è sufficiente emissione di debito sovrano a fronte dell'enorme liquidità circolante, e ...

Bankitalia - a novembre nuovo record del debito pubblico : 2.345 - 3 miliardi : In un mese è aumentato di 10,2 miliardi: la variazione ha riguardato sostanzialmente le amministrazioni centrali

Gli effetti del Governo grillino : debito pubblico tocca nuovi livelli record : L’Italia sta molto male. Il Paese va verso la recessione e da Roma, invece, di aprire gli occhi, i grillini

