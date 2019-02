Identificato ed arrestato giovane che accoltellò 22enne durante rissa

abruzzo24ore.tv

: Tentata violenza a Vallo, arrestato il responsabile Aveva tentato di violentare una minorenne minacciandola con un… - salernopost : Tentata violenza a Vallo, arrestato il responsabile Aveva tentato di violentare una minorenne minacciandola con un… - Domenic89215160 : (...) albenganese di 36 anni che è stato fermato in stato di ebrezza alla guida della propria autovettura; un maroc… - piazzarossetti : Giovane accoltellato in una rissa, arrestato un 22enne: Ai domiciliari, su ordine di custodia cautelare del gip Can… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Chieti - E' statounritenuto responsabile dell'accoltellamento di un coetaneo, ricoverato in prognosi riservata, avvenuto all'alba del 5 febbraio a Lanciano,unatra un gruppo di giovani all'uscita da un locale. Il provvedimento cautelare con arresto domiciliare, per il reato di lesioni gravi aggravate e porto abusivo di arma, è stato emesso dal gip Massimo Canosa, a conclusione di indagini effettuate dai carabinieri di Lanciano. Il pm Francesco Carusi ha posto sotto indagine persia l'sia il ferito, più un terzo; secondo i riscontri delle telecamere i tre stavano litigando.questa fase, in base alla ricostruzione, l', che ha alcuni precedenti, ha estratto un coltello colpendo al fianco sinistro il coetaneo e conficcandogli nell'addome la lama, che ha ...