I gilet gialli a Sanremo | corteo con auto e moto in città FOTO

I gilet gialli "sconfinano" a Sanremo : Laura RioDa Sanremogilet gialli contro Di Maio a Sanremo. Ieri pomeriggio una rappresentanza dei gilet gialli che non si riconoscono in quelli incontrati dal vice ministro in Francia ha inscenato una manifestazione in una piazza vicino al teatro Ariston. Hanno scelto la città ligure ovviamente per la risonanza del Festival. Loro non si riconoscono in alcun movimento o partito, quello che chiedono è che Di Maio stia lontano dai gilet gialli ...

gilet gialli a Sanremo : 'Di Maio non ha incontrato un leader' : Roma, 8 feb., askanews, - Luigi Di Maio 'non ha incontrato un leader dei Gilet gialli', ma il movimento francese 'non ha nulla contro di lui'. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, 'lavoro interinale ...

Europee 2019 : come funziona il Parlamento - e perché Di Maio corteggia i gilet gialli - : Le regole di Bruxelles impongono alleanze per contare in Europa. Quanto vale nelle urne il movimento che spaventa Macron

gilet gialli italiani : Da Di Maio comportamento indegno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...

I gilet gialli arrivano a Sanremo : 'Da noi messaggio di pace' : Sanremo, 8 feb., askanews, - A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli' a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai ...

Crisi Italia-Francia - Di Maio : «Sui gilet gialli non mi pento - la Lega non guardi indietro» : Vicepremier Di Maio, mentre parliamo la Francia ha richiamato l?ambasciatore a Roma: l?Italia rischia anche l?isolamento commerciale. «Il nostro rapporto di amicizia con il...

Scontro Italia-Francia - Landini : “Situazione preoccupante. Singolare che Di Maio incontri gilet gialli e non la Cgil” : “Trovo Singolare che un rappresentante del governo vada a incontrare i gilet gialli, quelli che contestano il governo francese, mentre si rifiuta di incontrare i sindacati italiani“. Maurizio Landini, fresco di elezione a segretario generale della Cgil, all’incontro con la stampa estera non si esime dal commentare i rapporti tesi tra Italia e Francia. La critica è evidentemente per il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di ...

Scontro Italia-Francia - l’Eliseo : “Ministri da Macron? Il premier è Conte”. Di Maio : “Rivendico la mia mossa sui gilet gialli” : L’incontro Salvini-Macron? “Il premier italiano è Giuseppe Conte“. La tensione diplomatica tra Parigi e Roma? “Le frasette polemiche non hanno impedito all’Italia di entrare in recessione”. Il Tav Torino-Lione? “Permetterà alla terra elettorale di Salvini di stare meglio”. Le risposte del portavoce del governo francese Benjamin Griveaux sono lo specchio degli attuali rapporti istituzionali tra ...

La pazza idea di Macron di tagliare le agevolazioni fiscali per coprire il buco dei gilet gialli : I nodi, alla fine, stanno arrivando al pettine. Macron, quello che un tempo (neanche troppo lontano, 16 mesi fa, ma ormai sono questi i tempi della politica) era il presidente dei ricchi,ha fatto un regalo fiscale e contributivo da 11 miliardi di euro ai gilet gialli prima di mettersi a girare per Comuni e Dipartimenti ad animare il Grand Débat National (tra l'ironia dell'opposizione repubblicana, vedi il senatore Eric Woerth, ex ministro ...

gilet gialli : chi sono - cosa chiedono e perché invadono Sanremo : I Gilet gialli vanno a manifestare a Sanremo. Ad annunciarlo è stato uno dei leader del movimento freancese, Maxime Nicolle, alias Fly Rider sui social. L'evento è previsto per l'8 febbraio alle 14 per, riferisce l'Ansa,«far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle». Il 31enne Nicolle ha aggiunto che la manifestazione sarà «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare ...

Crisi Italia-Francia - Luigi Di Maio : “Su gilet gialli non mi pento - rivendico essere europeista” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta la decisione del governo francese di richiamare l'ambasciatore in Italia: "Il rapporto di amicizia con il popolo francese non è in discussione". E sull'incontro con i gilet gialli afferma: "rivendico il diritto di dialogare con altre forze politiche che rappresentano il popolo francese. Sono europeista".Continua a leggere