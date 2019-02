I consumi egocentrici degli italiani in tempi di recessione prevista

agi

(Di venerdì 8 febbraio 2019)? Glilo sapevano già. Il 70,5%è convinto che nei prossimi dodici mesi non potrà spendere di più per i. Il dato è più alto nei territori con una maggiore capacità di spesa: il 75,9% al Nord-Ovest, il 69,4% al Nord-Est, il 67,3% al Centro e il 68,8% al Sud. È impari la lotta tra la ripresa deie l'incertezza del futuro. Il potere d'acquisto delle famiglie è basso e non è ancora tornato ai livelli pre-crisi: -6,3% nel 2017 rispetto al 2008.stentano: -2% nello stesso periodo. E i soldi restano fermi: la liquidità è aumentata del 17,1% nel periodo 2008-2018. Ecco il ritratto delle famiglie italiane al tempo del ritorno della. È quanto emerge dalla ricerca "Miti dei, consumo dei miti" realizzata dal Censis in collaborazione con Conad nell'ambito del progetto 'Il nuovo immaginario ...