Haftar dilaga in Libia, così la Francia si avvantaggia sull'Italia nella 'partita del petrolio'

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La "del petrolio" trasi gioca in. Ed è unamiliardaria che non prevede il pareggio o, per dirla in forma più dotta, non contempla una soluzione "win win". Per restaremetafora calcistica, Parigi può contare su un centravanti di sfondamento che sta conquistando terreno, e pozzi petroliferi, non solo in Cirenaica, ma ora anche nel Fezzan: quel "centravanti" è il generale KhalifaLa crisi diplomatica tra Parigi e Roma investe pesantemente lo scenario libico, mette in crisi il paziente lavoro di ricucitura portato avanti dalla Farnesina e dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, e rinsalda alleanze che sembravano essersi parzialmente incrinate, come, per l'appunto, quella tra l'uomo forte della Cirenaica e l'Eliseo.Ma tra Roma e Parigi,ha scelto quest'ultima. E sul campo si muove di ...