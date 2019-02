Grassi | qui per fare impresa

Carenza di Vitamina D - B12 e Acido Folico? Ecco come rimediare con un alimento sano - equilibrato e “taglia Grassi” : Con un balzo record del 17,2% sono le uova a far registrare la maggiore crescita degli acquisti e ad aggiudicarsi il titolo di star del carrello alimentare nel 2018: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi ai primi nove mesi dell’anno. Sul podio – sottolinea la Coldiretti in una nota – salgono seppur a distanza, anche gli agrumi che crescono dell’8,3% spinti dalle riconosciute proprietà ...