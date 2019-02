Giuseppe Conte | il vero piano di Macron contro l' Italia | la mossa sporchissima del

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Diciotti - Giuseppe Conte fa lo scudo umano per salvare il governo : trionfo di Matteo Salvini - crac M5s : Un tentativo "disperato" di salvare il governo, quello messo in atto dal premier Giuseppe Conte. Si parla di quanto scritto dal presidente del Consiglio nel documento di quattro pagine allegato alla memoria presentata dal vicepremier Matteo Salvini nella Giunta per l'Immunità del Senato, che dovrà d

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il Premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La Quota 100 solo ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

ESCLUSIVA Giuseppe Prete - Movimento Gente Onesta - : "Il Premier Conte? Solo un prestanome senza nessun ruolo decisivo. La Quota 100 solo una ... : Mi duole constatare che la responsabilità della mancata crescita economica dipende solo dalla politica e dai continui cambi di governo nel nostro Paese è grazie alle loro incapacità, piuttosto che ...

Matteo Salvini - la telefonata a Giuseppe Conte : "Stiamo esagerando - così rischi di andare a casa" : Pare che Matteo Salvini sia molto preoccupato dall'eventualità che Luigi Di Maio, messo sotto pressione da Alessandro Di Battista e Roberto Fico, alla fine dia il suo via libera all'autorizzazione a procedere per la Diciotti e il presunto reato di sequestro di persona. "Sarebbe un precedente grave",

Giuseppe Conte - il premier litiga con l’inglese nel suo discorso davanti alla platea di Davos. Ecco alcuni passaggi : Il 23 gennaio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto al World Economic Forum di Davos. Un discorso di circa 20 minuti, in inglese, che negli ultimi giorni è stato ripreso sui social: sono in molti a evidenziare come il premier sia impacciato anche nella lettura, perché non sta parlando a braccio. E in molti lo accostano alle “celebri” performance di Matteo Renzi quand’era primo ministro. Video ...

Luigi Bisignani - il piano segreto di Giuseppe Conte : devastante patrimoniale sulla casa. Chi pagherà e quanto : L'avvocato del popolo sta per stangarlo. A riferire le manovre top secret di Giuseppe Conte è Luigi Bisignani , uno che di Palazzi romani se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo , rivela come il ...

Maltempo - Giuseppe Conte annuncia un piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio : Dopo i disagi causati dal Maltempo in tutta Italia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene annunciando che a febbraio verrà messo in campo un piano per le messa in sicurezza del territorio da parte del governo: "Vogliamo e dobbiamo rendere il nostro territorio più sicuro e protetto”.Continua a leggere

Sondaggio Piepoli Demos - Luigi Di Maio superato da Salvini e pure da Giuseppe Conte : la sciagura grillina : Se il governo giallo-verde in generale, guadagna consensi, bene non va per Luigi Di Maio che nel gradimento è superato non solo come noto da Matteo Salvini ma anche da Giuseppe Conte. Ilvo Diamanti riporta i risultati del Sondaggio Demos per Repubblica e spiega che rispetto alle ultimi elezioni del

Giuseppe Conte - tracollo diplomatico. Retroscena : "Cosa l'hanno costretto a fare i grillini" - scena surreale : Lo scotto di governare con i grillini. Giuseppe Conte non solo è obbligato ad esporsi a figure discutibili come quella del fuorionda con Angela Merkel, in cui cerca di barcamenarsi tra le posizioni (inconciliabili) di M5s e Lega. Il premier, secondo un Retroscena del Corriere della Sera, è stato anc

Sergio Mattarella e il Vaticano - il retroscena : asse per la crisi di governo - il ruolo di Giuseppe Conte : L'establishment vuole la crisi di governo. Anche se un'alternativa a questo esecutivo giallo verde non c'è, perché il consenso, soprattutto per quanto riguarda la Lega, continua a crescere, c'è chi sogna un diverso progetto politico. Ma l'opposizione dov'è? Ai tempi della Dc c'erano i comunisti, a S

Giuseppe Conte - i giorni del compromesso : In fuorionda, veritas. Un po' spaccone, un po' piacione, sicuro nella postura, compiaciuto nell'ostentare una complicità con Angela Merkel, come se fosse alla pari. Da leader a leader. È il Conte che non ti aspetti, perfettamente calato nel ruolo, convinto di interpretarlo.Riascoltatela allora, questa conversazione intercettata dai microfoni di Piazza Pulita, a margine dei lavori di Davos, la settimana scorsa, prima cioè ...

Giuseppe Conte è sicuro : “Nel 2019 ripresa incredibile - sarà un anno bellissimo” : Nonostante i dati dell'ISTAT confermino l'ingresso dell'Italia nella fase di recessione tecnica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si mostra ottimista e, nel corso di una intervista nella trasmissione di RaiDue Povera Patria, assicura: "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire".Continua a leggere