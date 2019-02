Produzione industriale Giù del 5 - 5% in un anno - peggior dato dal 2012. «Rischio serie difficoltà di tenuta economica» : L’Istat ha diffuso i dati preliminari della Produzione industriale stimando per dicembre che l’indice destagionalizzato della Produzione industriale diminuisca dello 0,8% rispetto a novembre. La crescita della Produzione nel 2018 frena al +0,8 per cento ...

Giù la produzione industriale - -5 - 5% in un anno : A dicembre 2018 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,8% rispetto a novembre. Corretto per gli effetti di calendario, a dicembre 2018 l'indice è ...

Istat - dicembre nero per la produzione industriale : Giù del 5 - 5% sull'anno : ROMA - Ancora dati negativi per l'industria italiana: la produzione a dicembre segna un calo dello 0,8% rispetto a novembre. Lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione ...

Germania - produzione Giù a dicembre - -0 - 4% - - sull'anno -3 - 9% : L'unica componente che continua a crescere è quella dei consumi, a conferma di un ribilanciamento dell'economia tedesca dalla domanda internazionale a quella interna. L'export invece sta subendo gli ...

Giudice di Forum intercettato mentre parla di riciclaggio - la produzione sospende la collaborazione : Francesco Foti, oltre a essere un avvocato, è un volto noto della televisione: è uno dei giudici di Forum, la storica trasmissione di Mediaset. O, forse, lo era, visto che la sua collaborazione è stata sospesa dopo che il suo nome e la sua voce sono comparsi in un'inchiesta della procura di Catania.I magistrati hanno ascoltato una conversazione nell'ambito di un procedimento contro Mariolino Leonardi, avvocato arrestato di ...

Stati Uniti - prezzi produzione Giù più delle attese a dicembre : Frenano i prezzi praticati all'industria americana rispetto al mese precedent e. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla produzione hanno registrato un calo dello 0,2% nel ...

Brusco calo della produzione industriale nell'Eurozona : -1 - 7% a novembre/ UE - Giù le Borse : rischio recessione : Brusco calo della produzione industriale nell'Eurozona a novembre: -1,7%: Borse giù in tutti i Paesi dell'UE, rischio di recessione tecnica

Borse Giù - pesano crollo produzione e Cina. Tonfo Mps : La frenata dell'economia del Drago pesa sul lusso: Moncler -3,6%. A Parigi Lvmh arretra del 3%, Kering -2,2%. Il listino peggiore è Milano , -1,25%,, poco sopra quota 19.000, in linea con Madrid . ...

Borse Giù dopo dati Cina e crollo produzione Eurozona. Piazza Affari la peggiore : LA FRENATA DI PECHINO 14 gennaio 2019 Export e vendite di auto: doppia spia rossa per l'economia cinese Il surplus commerciale è sceso del 16,2% a 351,8 miliardi di dollari nel 2018, secondo i dati ...

Giappone - produzione Giù a novembre ma fa meglio delle attese : Torna a cadere la produzione nelle fabbriche Giapponesi . Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice destagionalizzato della ...

Gf : Giulia Salemi in lacrime perché punita dalla produzione dopo il dialogo con la madre : Lunedì sera, è avvenuta la messa in onda della nuova diretta del Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, che ha visto la modella persiana, Giulia Salemi, ricevere un provvedimento disciplinare da parte della produzione del programma di Canale 5. La Salemi è finita in una nomination dal televoto lampo. Giulia Salemi e il provvedimento disciplinare Il nuovo appuntamento ...