Giovane nuotatore ferito a Roma | Salvini | ' l' ho trovato gagliardo' Il Gip convalida il

Manuel Bortuzzo - Massimiliano Rosolino va a trovare in ospedale il Giovane nuotatore che ha perso l’uso delle gambe : Il campione di nuoto Massimiliano Rosolino ha fatto visita in ospedale a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto ferito “per errore” sabato notte in una sparatoria nella periferia Sud di Roma. Il ragazzo è ricoverato da giorni al San Camillo e i medici gli hanno detto che a causa delle lesioni non tornerà più a camminare. Negli scatti pubblicati dal padre del giovane su Facebook si vede Rosolino, medaglia d’oro alle ...

Giovane nuotatore ferito a Roma - esperto : “Contro paralisi speranze da trial in corso” : Mentre le indagini sul ferimento nei confronti della promessa del nuoto Manuel Bortuzzo hanno subito una svolta, gli studi per valutare una possibilità di ripresa dopo una paralisi “stanno uscendo dal laboratorio per entrare in corsia“. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Marco Molinari, direttore dell’Unità di Neuroriabilitazione e Centro Spinale della Fondazione Santa Lucia Irccs, che avverte: “Attualmente non ci ...

Confessano gli sparatori del Giovane nuotatore a Roma : due balordi della zona. 'Uno scambio di persona' : Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in serata in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi - di 23 e 24 anni - secondo quanto si è appreso, si ...

Prima svolta nelle indagini sul ferimento del Giovane nuotatore : trovata l'arma : Potrebbe essere quella usata per sparare al 19enne Manuel Bortuzzo, vittima forse di uno scambio di persona. Ieri la drammatica sentenza dei medici: il giovane nuotatore non potrà più camminare, c'è ...

Cosa sappiamo della sparatoria in cui è stato ferito un Giovane nuotatore a Roma : Sabato notte Manuel Bortuzzo era con i suoi amici all'Axa quando due persone su uno scooter gli hanno sparato, non si capisce perché

Il Giovane nuotatore Manuel non camminerà più : lesione midollare : Roma, 5 feb., askanews, - Il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, ferito la notte di domenica a Roma, resterà semiparalizzato a vita e non camminerà più: 'La possibilità di riacquistare il movimento ...

Giovane nuotatore ferito a Roma - un fermato per la rissa : Roma, 4 feb., askanews, - Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno fermato una persona: secondo gli investigatori ha partecipato alla rissa precedente al ferimento del Giovane nuotatore Manuel ...

Giovane nuotatore ferito a Roma stabile ma non muove le gambe : Roma, 4 feb., askanews, - Le sue condizioni sono stabili, ma resta in prognosi riservata Manuel Mateo Bortuzzo, il Giovane nuotatore trevigiano raggiunto sabato sera da un colpo di pistola davanti a ...

Forza Manuel : 48ore per salvare dall'incubo il Giovane nuotatore ferito a Roma : Manuel Bortuzzo è in condizioni stabili ma le preoccupazioni dei medici sono tutte per la funzionalità del midollo: "Per ora...

Ferito in strada - grave Giovane nuotatore : ANSA, - ROMA, 03 FEB - Una serie di colpi di pistola in strada, esplosi in piazza in un quartiere residenziale di Roma, per colpire qualcun altro. Ma nel mirino è finito una giovane promessa del nuoto,...

Roma - spari davanti a un pub : grave un Giovane nuotatore di 20 anni - 'Forse vittima di uno scambio di persona' : E' in gravi condizioni Manuel Mateo Bortuzzo, il giovane nuotatore di Treviso rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a Roma, fuori da un pub in piazza Eschilo, all'Axa. Il 20enne sarebbe estraneo ...

Roma - spari davanti a un pub : grave un Giovane nuotatore di 20 anni : E' in gravi condizioni Manuel Mateo Bortuzzo, il giovane nuotatore di Treviso rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco a Roma, fuori da un pub in piazza Eschilo. Il 20enne era in compagnia di un ...