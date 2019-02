Giorno del Ricordo | una legge per l' indennizzo esuli

Articolo Uno Campania : no a secessione dei ricchi - sì a rinascita del MezzoGiorno : Si sono abbassate le barriere che facevano da argine, tanto che oggi tutto sembra possibile e la stessa funzione delle forze progressiste nel mondo, almeno nel breve periodo, potrebbe essere ...

Roma - tante attività per il Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe : Sarà inoltre presentata l'inchiesta sulla storia sociale e politica dell'Istria negli ultimi cinquant'anni: Istria. Il diritto della memoria di Anna Maria Mori. Ingresso libero.

Foibe - Giorno del ricordo 2019 : storia e commemorazioni - : Viaggio nel magazzino 18 di Trieste, l'antico scalo dove giacciono da settant'anni le masserizie degli esuli istriani, fiumani e dalmati

La dieta del Giorno prima - 24 ore per depurarsi : Perdere peso in 24 ore e depurarsi è possibile grazie alla dieta del giorno prima. Si tratta di un regime dimagrante che consente di eliminare i liquidi in eccesso, sgonfiare la pancia e perdere circa 1 kg/ 1 kg e mezzo in pochissimo tempo. prima di illustrarla è fondamentale sottolineare che si tratta di una dieta di emergenza, ciò significa che non dovete abusarne, seguirla solamente una volta e in caso di estremo bisogno. Questo perché è ...

Ponte Morandi - demolizione del viadotto al via : smontato un segmento di 40 metri. Conte : “È il Giorno del riscatto” : Mesi di preparazione, ora il via. Con un segmento di 40 metri di Ponte che collega le pile 7 e 8 che verrà staccato e calato. Durerà 8 ore la prima operazione di demolizione del Ponte Morandi: un pezzo di impalcato del moncone ovest che verrà staccato grazie al lavoro di 60 operai delle aziende Omini e Fagioli, che assieme alla Ipe Progetti, stanno svolgendo i lavori in cantiere. Il primo giorno di smantellamento si svolge alla presenza del ...

Semplificazione Camera - Forza Italia fa approvare due ordini del Giorno : I Parlamentari siciliani di Forza Italia hanno fatto approvare due importanti ordini del giorno al provvedimento del Governo sulla Semplificazione

Spettacoli - incontri e cerimonie : in Bergamasca tanti eventi per il Giorno del Ricordo : Spettacoli teatrali, conferenze e cerimonie: sono numerose le iniziative organizzate in Bergamasca per celebrare il Giorno del Ricordo. In città e provincia vengono organizzati tanti eventi in ...

Le notizie del Giorno – Condannato l’ex Fiorentina Repka - identificato il corpo di Emiliano Sala : Le notizie del giorno – E’ stato Condannato a 15 mesi di reclusione con l’accusa di truffa, nell’ambito della vendita di una automobile l’ex calciatore della Fiorentina Tomas Repka, in passato ha indossato la maglia viola per tre stagioni. l’ex nazionale della Repubblica Ceca non è nuovo a problemi con la giustizia, l’anno scorso è stato Condannato a sei mesi dopo aver pubblicato su un sito di escort una foto della sua ex moglie con ...

Giorno del Ricordo : domenica 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l'esodo di Istriani - Fiumani e Dalmati : In occasione di questa giornata i Comuni della città metropolitana organizzano diverse iniziative: incontri pubblici, presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali. Il programma ...

Oroscopo del Giorno 9 febbraio : parte bene il weekend per lo Scorpione - Acquario in crisi : L'Oroscopo del giorno 9 febbraio 2019 punta dritto verso il segno dello Scorpione, questo sabato super-favorito in campo sentimentale. In primo piano l'apertura del weekend valutata dall'Astrologia del momento: pronti a scoprire la classifica stelline e le previsioni zodiacali per gli ultimi sei segni? Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura sono le effemeridi quotidiane, in questo caso applicate alle esigenze della ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 7 febbraio 2019 : le previsioni del Giorno : Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 febbraio 2019: Acquario al top, Vergine la stanchezza si fa davvero sentire, tutti gli altri segni zodiacali?