huffingtonpost

: 'Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale', procura chiede condanna a cinque anni - HuffPostItalia : 'Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale', procura chiede condanna a cinque anni - Grazia53607287 : RT @HuffPostItalia: 'Gianni Alemanno era l'uomo politico di riferimento di Mafia Capitale', procura chiede condanna a cinque anni https://t… - LucaMaggitti : [NO A MAFIA CAPITALE! A ROMA COME IN ABRUZZO!] «Gianni Alemanno va condannato a 5 anni di carcere». Questo quanto r… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ladi Roma ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco dellanell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Pesantissima l'accusa: secondo i magistratiera "l'didell'organizzazioneall'interno dell'amministrazione comunale, soprattutto, in ragione del suo ruolo apicale di sindaco, nel periodo 29 aprile 2008 -12 giugno 2013 (e successivamente di consigliere di minoranza in seno al Pdl". I reati contestati all'ex sindaco sono corruzione e finanziamento illecito. L'ex sindaco, secondo la, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 220 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio.I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e sarebbero stati versati alla fondazione Nuova ...