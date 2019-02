Genova | al via la demolizione del Ponte Morandi

Genova - al via demolizione ponte Morandi : 8.53 Parte a Genova la demolizione del ponte Morandi a quasi sei mesi dal tragico crollo del 14 agosto. A dare il via ai lavori anche il prepremier Conte e il ministro delle Infrastrutture Toninelli. L'operazione è in realtà iniziata già nelle scorse settimane, ma oggi la struttura cambierà effettivamente aspetto. Stop alla circolazione in via 30 giugno Dalle 6 di oggi e fino a domenica sera. Sul fronte indagini prevista una nuova udienza ...

Ponte Morandi - al via la demolizione dei resti del viadotto. A Genova arrivano Conte e Toninelli : Il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli saranno questa mattina a Genova per assistere alla cerimonia del taglio della trave gerber del moncone ovest del Ponte Morandi che dà ufficialmente il via alla demolizione del moncone. Marco Bucci: “Un passo importante che ha un valore molto simbolico perché verrà giù il primo grosso pezzo di Ponte”.Continua a leggere

Genova : via libera del ministro Tria ai primi 60 milioni per ricostruzione ponte Morandi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato ieri sera il decreto del Mef che, insieme al Mit, autorizza l'immediata attivazione dell'anticipo di spesa dei primi 60 milioni di euro per la ...

Oggi al via la demolizione del Ponte Morandi - Conte : "Genova nel cuore" : Questa mattina il moncone ovest del Ponte Morandi di Genova verrà abbattuto alla presenza di Conte, Toninelli e Toti: e c'è...

Ponte Morandi - via libera ai primi 60 milioni per Genova : Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato stasera il decreto del Mef che, di concerto con il Mit, autorizza l' immediata attivazione dell'anticipo di spesa che permette l'utilizzo immediato ...

Ponte Morandi - al via demolizione moncone ovest/ Ultime notizie - Genova bloccata : smontaggio delle prime travi : Genova, iniziano oggi lavori demolizione Ponte Morandi: lo smontaggio del moncone ovest e le prime travi tolte alla Pila 8. Ombre su gestione del Viadotto

Ponte Genova - l'inchiesta s'allarga : verifiche su altri 5 viadotti - altri 10 indagati : altri viadotti in liguria e in altre regioni sono a rischio crollo. Gli indagati, tecnici di Autostrade, avrebbero cercato di edulcorare le relazioni sullo stato di degrado infrastrutture evitando ...

Ponte Morandi Genova - 10 indagati in nuova inchiesta su altri 5 viadotti : Ci sono dieci nuovi indagati in una nuova inchiesta connessa a quella sul crollo del Ponte Morandi di Genova, ma che non riguarda direttamente i tragici fatti del 14 agosto scorso. Si tratta di ...

Ponte di Genova - perquisizioni nelle sedi di Autostrade : acquisiti documenti su altri 5 viadotti a rischio : La Guardia di Finanza negli uffici delle società delegate al monitoraggio della rete autostradale di Genova, Milano, Firenze, Bologna, Bari

Ponte Genova : 'Demolizione troncone Ovest al via tra 6 e 8 febbraio' : Lo ha annunciato il commissario e sindaco Marco Bucci. E proseguono le attività di collaudo sulla pila otto

Il prof di un liceo di Genova : “Trans pervertiti”. Luxuria : “Lo mandino via dalla scuola" : Un post anti gender su Facebook del docente Del Ponte, del classico D'Oria. La preside Viotti: ‘Mi scuso con Vladimir e la invito per un incontro con gli studenti"

Ponte Morandi - perquisizioni e sequestri in sedi di Spea e uffici del Mit a Genova : verifiche su controlli di altri 5 viadotti : perquisizioni e sequestri nelle sedi di Spea a Genova, Milano e Firenze, nonché nell’ufficio tecnico sorveglianza autostradale e in quello del ministero dei Trasporti nel capoluogo ligure. È l’ultimo blitz della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto provocando 43 morti. In questo caso, passando al setaccio gli uffici di Spea e degli enti preposti al ...