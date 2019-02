Garanzia mutuo prima casa 2019 | domanda e requisiti del fondo

termometropolitico

(Di venerdì 8 febbraio 2019)delIldiper i mutui sullaè stato istituito con la manovra finanziaria del 2014. Dal suo esordio, sono stati sbloccati circa 80mila crediti ipotecari (con copertura fino al 50% della quota capitale); a beneficiarne, in generale, soggetti con difficoltà di accesso ai prestiti e, in particolare, under 35. Tuttavia, la Legge di Bilancionon ne ha previsto il rifinanziamento.agli sgoccioli? Intorno alla metà di gennaio, la Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) ha reso noto che ildurerà fino a fine febbraio quando verrà sbloccata l’ultimo finanziamento da 650 milioni di euro. Successivamente, dovrà ridurre di molto il proprio raggio d’azione; insomma, verrà stilata una lunga lista d’attesa. Bisogna considerate che nel solo mese di dicembre ...