Francia | la produzione industriale rialza la testa a dicembre

1 milione per il debutto de Il Miracolo (produzione originale Sky) in Francia : Accolto da ottime recensioni, il debutto in Francia della serie originale Sky creata e diretta da Niccolò Ammaniti "IL Miracolo", andata in onda ieri sul Canale Arte, è stato premiato anche da ascolti record. La prima puntata della serie, infatti, è stata vista ieri sera da 948.000 spettatori in prima serata, un risultato che vede triplicati gli ascolti medi del canale Arte in quella fascia oraria. Accolta benissimo dalla ...