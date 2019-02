Francia-Italia | prove tecniche | fallite | di dialogo Scambio Salvini-Castaner Air france

Francia-Italia - business sul filo del rasoio : Francia e Italia. Questa volta ad aspettarsi la zidanata, il mitico coup de boule, è il business. Ogni frizione diplomatica si porta appresso guai per l'economia. Confindustria e Medef sperano che la polarizzazione politica tra Roma e Parigi si risolva presto.

Crisi Italia-Francia - Salvini : “Lavoriamo insieme”. Castaner : “Non mi faccio convocare da nessuno” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva invitato l'omologo francese Castener: "Mettiamo sul tavolo i dossier che ci riguardano, smettiamo di parlare e lavoriamo". Il ministro francese: "Non mi faccio convocare da nessuno. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso"Continua a leggere

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Francia-Italia - Castaner a Salvini : 'Non mi faccio convocare da nessuno' : Continua a salire la tensione tra Francia e Italia, dopo lo scontro diplomatico che ha portato al richiamo dell'ambasciatore transalpino nel nostro Paese. "Non mi faccio convocare da nessuno", ha ...

Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma. Lui lo gela | : Tensione alle stelle tra i due Paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Matteo Salvini/ 'Crisi Italia-Francia per me è finita. Manuel Bortuzzo? Per me torna a nuotare' - Pomeriggio 5 - : Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: da Manuel Bortuzzo alle stime Ue sull'economia, ecco le sue parole.

Nipote vittima terrorismo : "Francia riporti in Italia i latitanti" : Ne fare rientro in Italia, l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, richiamato in Francia dal governo francese, dovrebbe "riportare con sè in Italia i terroristi Italiani latitanti e ospitati ...

Crisi Italia – Francia : dietrofront sull’accoglienza dei migranti : È una Crisi senza precedenti, quella che ha incrinato i rapporti tra l’Italia e la Francia. Le polemiche, cominciate attorno al caso Battisti e all’ospitalità che i francesi hanno concesso ai terroristi Italiani durante gli «Anni di Piombo», si sono inasprite sulla questione della gestione della Crisi in Libia e quella del «franco delle colonie francesi d’Africa», sulla Tav Torino – Lione, sul tema dell’immigrazione e su quello dei controlli ...

Haftar dilaga in Libia - così la Francia si avvantaggia sull'Italia nella "partita del petrolio" : La "partita del petrolio" tra Italia e Francia si gioca in Libia. Ed è una partita miliardaria che non prevede il pareggio o, per dirla in forma più dotta, non contempla una soluzione "win win". Per restare nella metafora calcistica, Parigi può contare su un centravanti di sfondamento che sta conquistando terreno, e pozzi petroliferi, non solo in Cirenaica, ma ora anche nel Fezzan: quel "centravanti" è il generale ...

Spread si allarga a 290 punti : torna al livello di dicembre. Pesano stime sul pil e scontro Italia-Francia : Lo Spread vola a 290 punti base, tornando ai livelli di due mesi fa. Il rendimento del decennale italiano nel corso della seduta ha superato la soglia del 3%, per poi ripiegare a 2,99%. All’apertura delle borse venerdì mattina il differenziale tra Btp e Bund tedesco si attestava a 284 punti base, dopo la chiusura di giovedì a 283. All’allargamento del differenziale rispetto ai titoli tedeschi contribuiscono le nuove stime della ...

Scontro Francia-Italia - Renzi sta con Macron : 'Mi vergogno' e attacca il governo : La settimana che volge alla conclusione è stata senza dubbio caratterizzata da un deciso inasprimento nei rapporti tra Italia e Francia. Le scaramucce degli ultimi mesi non avevano mai raggiunto il livello di tensione rappresentato dalla scelta francese di ritirare il proprio ambasciatore a Roma. E, a distanza di giorni, non si placano i segnali che raccontano come i rapporti tra l'Italia e la Francia siano ai minimi storici, come mai lo erano ...

Francia-Italia - la Ministra Loiseau : "La ricreazione è finita" : "Non si tratta di drammatizzare, si tratta di dire che la ricreazione è finita". La Ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha gettato questa mattina altra benzina sul fuoco. L'espressione, decisamente poco felice in un momento di tensione diplomatica tra Francia e Italia, è destinata a far discutere; rischia di dar ragione a chi sostiene che l'Italia fosse in una condizione di subalternità rispetto alla Francia prima del cambio di ...

Finanza - moda e cibo : da 20 anni la Francia fa shopping di aziende italiane : Sono 1.925 le imprese italiane grandi e piccole controllate da proprietari francesi: tra queste ci sono veri e propri...