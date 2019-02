Crisi diplomatica Francia-Italia - Luigi Di Maio su ministro Castaner : “Scortesia istituzionale” : Il vicepremier Luigi Di Maio giudica la risposta del ministro francese Christophe Castaner a Matteo Salvini "una scortesia istituzionale". Poi sul presidente Emmanuel Macron ha detto: "Con lui non condivido nulla perché è quello che ha fatto il Jobs Act francese e sta per fare la Fornero francese"Continua a leggere

Scontro Italia-Francia - i commenti sulla pagina Facebook di Le Monde contro Macron : “Il re si è arrabbiato” : “Gli italiani sono morti dal ridere”. E ancora: “Come distrarre l’attenzione quando si è incapaci”. Ma pure: “Il re si è arrabbiato”. E: “Fino a dove si può arrivare a questo punto?”. Chiudono: “Non gli facciamo la guerra, sono nostri amici anche se sono governati momentaneamente da dei fascisti”. Più di ventiquattro ore dopo lo strappo diplomatico tra Italia e Francia, con il ...

Macron snobba Salvini - è gelo tra Italia e Francia. Air France valuta di sfilarsi : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore Francese per la...

Francia-Italia - prove tecniche - fallite - di dialogo. Scambio Salvini-Castaner. Air france evoca la rinuncia a Alitalia : Il ministro dell'interno francese ha respinto l'invito del suo omologo italiano a discutere i dossier aperti. 'Non mi faccio convocare da nessuno' ha detto il politico transalpino. Da Roma erano ...

Francia-Italia - business sul filo del rasoio : Francia e Italia. Questa volta ad aspettarsi la zidanata, il mitico coup de boule, è il business. Ogni frizione diplomatica si porta appresso guai per l'economia. Confindustria e Medef sperano che la polarizzazione politica tra Roma e Parigi si risolva presto.

Crisi Italia-Francia - Salvini : “Lavoriamo insieme”. Castaner : “Non mi faccio convocare da nessuno” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva invitato l'omologo francese Castener: "Mettiamo sul tavolo i dossier che ci riguardano, smettiamo di parlare e lavoriamo". Il ministro francese: "Non mi faccio convocare da nessuno. Il dialogo è costante tra noi, bisogna fare in modo che sia rispettoso"Continua a leggere

L'incontro sulla Tav tra Italia e Francia slitta a data da destinarsi. La commissione Ue vuole una decisione prima delle Europee : L'incontro tra i due ministri si allontana, tra i tecnici non vi è stato alcun contatto e una soluzione si allontana. La prossima settimana il titolare del dicastero dei Trasporti Danilo Toninelli avrebbe dovuto discutere del futuro della Tav con la sua omologa Elisabeth Borne ma, per il momento, dagli uffici di Porta Pia la richiesta del faccia a faccia non è stata ancora inoltrata. E la scelta, da parte della Francia, di ritirare ...

Francia-Italia - Castaner a Salvini : 'Non mi faccio convocare da nessuno' : Continua a salire la tensione tra Francia e Italia, dopo lo scontro diplomatico che ha portato al richiamo dell'ambasciatore transalpino nel nostro Paese. "Non mi faccio convocare da nessuno", ha ...

Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma. Lui lo gela | : Tensione alle stelle tra i due Paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Matteo Salvini/ 'Crisi Italia-Francia per me è finita. Manuel Bortuzzo? Per me torna a nuotare' - Pomeriggio 5 - : Matteo Salvini a tutto tondo ai microfoni di Pomeriggio 5: da Manuel Bortuzzo alle stime Ue sull'economia, ecco le sue parole.

Nipote vittima terrorismo : "Francia riporti in Italia i latitanti" : Ne fare rientro in Italia, l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, richiamato in Francia dal governo francese, dovrebbe "riportare con sè in Italia i terroristi Italiani latitanti e ospitati ...

Crisi Italia – Francia : dietrofront sull’accoglienza dei migranti : È una Crisi senza precedenti, quella che ha incrinato i rapporti tra l’Italia e la Francia. Le polemiche, cominciate attorno al caso Battisti e all’ospitalità che i francesi hanno concesso ai terroristi Italiani durante gli «Anni di Piombo», si sono inasprite sulla questione della gestione della Crisi in Libia e quella del «franco delle colonie francesi d’Africa», sulla Tav Torino – Lione, sul tema dell’immigrazione e su quello dei controlli ...

Scontro Italia-Francia - Salvini invita Castaner a Roma | : Tensione alle stelle tra i due paesi dopo la decisione di Parigi di richiamare l'ambasciatore. La ministra francese Loiseau: "La ricreazione è finita". Di Maio: "Nessuna lite, ma Macron è un ...

Haftar dilaga in Libia - così la Francia si avvantaggia sull'Italia nella "partita del petrolio" : La "partita del petrolio" tra Italia e Francia si gioca in Libia. Ed è una partita miliardaria che non prevede il pareggio o, per dirla in forma più dotta, non contempla una soluzione "win win". Per restare nella metafora calcistica, Parigi può contare su un centravanti di sfondamento che sta conquistando terreno, e pozzi petroliferi, non solo in Cirenaica, ma ora anche nel Fezzan: quel "centravanti" è il generale ...