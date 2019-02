Francesco Chiofalo a Verissimo | prima intervista dopo l’intervento | leggi come sta oggi

Verissimo : Francesco Chiofalo parla del tumore e lancia un appello : Verissimo, Francesco Chiofalo fa una confessione alla Toffanin dopo il tumore Sabato 9 febbraio Francesco Chiofalo sarà ospite a Verissimo. La puntata è stata registrata e dalle anticipazioni è emerso che il 29enne romano, ex protagonista di Temptation Island, ha parlato per la prima volta in televisione della malattia che lo ha colpito qualche mese fa. A Silvia Toffanin ha raccontato la scoperta del tumore al cervello ricordando anche quei ...

Francesco Chiofalo tra tumore e voglia di diventare padre : ‘Dopo Selvaggia non mi sono più innamorato’ : Francesco Chiofalo, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’, ospite sabato 9 febbraio a Verissimo, parla per la prima volta in televisione del tumore e dell’operazione per asportarlo a cui si è sottoposto a dicembre. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Francesco racconta: “Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue ...

Francesco Chiofalo in compagnia di Ginevra Lambruschi a Milano : Francesco Chiofalo in compagnia di Ginevra Lambruschi: pomeriggio a Milano Francesco Chiofalo, dopo il delicato intervento al cervello del mese scorso, sta pian piano tornando alla normale quotidianità. Il personal trainer romano recentemente si è concesso una ‘gita’ a Milano, dove ha trascorso un piacevole pomeriggio in compagnia di alcuni amici, tra cui Ginevra Lambruschi, modella […] L'articolo Francesco Chiofalo in ...

Francesco Chiofalo è stato dimesso dall’ospedale : “Sto riprendendo la mia vita” : Francesco Chiofalo è stato dimesso dall’ospedale ed è pronto a riprendere in mano la sua vita. L’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato su Instagram di essere tornato a casa dopo una lunga degenza in seguito all’operazione subita al cervello per rimuovere una massa tumorale. Quasi un mese fa Francesco è stato ricoverato al San Camillo di Roma per subire un delicato intervento dopo aver scoperto di avere un cancro al ...

