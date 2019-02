Formula 1 | Vettel ha effettuato la prova del sedile sulla Ferrari 2019

Formula 1 - Rosberg : 'Vettel dovrà gestire meglio pressione. Arrivo Leclerc nuova sfida per lui' : Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016, ha parlato ai microfoni di Sky Sports News della sfida che attende Sebastian Vettel nel 2019: " La pressione è alta, assolutamente . Seb la sentiva già l'anno scorso e il fatto di ...

Formula Uno - Irvine : "Vettel sopravvalutato. Hamilton? Lontano da Schumacher" : L'inglese non si è mai laureato campione del mondo in carriera e ha sfiorato la vittoria nel 1999 dove giunse secondo alle spalle del finlandese Mika Hakkinen. Il 53enne di Newtownards era un po' ...

Formula 1 - Vettel : 'L'obiettivo della Ferrari è chiaro - il Mondiale 2019 è una grande sfida' : Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di ...

Formula 1 - il progetto Ferrari 2019 : via al countdown per conoscere la monoposto di Vettel e Leclerc : Un cantiere nel cantiere. A un mese dalla presentazione della nuova Ferrari a Maranello si lavora su più fronti: all'interno del Reparto Corse infatti il progetto 670 sta crescendo nei tempi. E mentre ...

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

Formula Uno - la lettera da brividi (in italiano) di Vettel alla Ferrari : Il tedesco ha scritto in italiano un messaggio al team: “Abbiamo dato il massimo, ora cerchiamo di comunicare meglio fra di...

Formula 1 - lettera di Vettel al team Ferrari : 'Nel 2019 darò il massimo per il titolo - ve lo prometto' : ... possiamo dirlo forte: abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare a farlo ! - prosegue il pilota tedesco, quattro volte campione del mondo - Rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di comunicare ...

Formula 1 - Ross Brawn : 'Leclerc-Vettel - bella sfida. Ma che pressione correre in Ferrari' : Essere in Ferrari genera una grande pressione e dovrà dividere il box con un campione del mondo. Mi aspetto un anno piuttosto complicato per lui. Finora ha fatto un grande lavoro, la Formula 1 ha ...

Formula1 - Vettel individua la svolta stagionale : "Dopo Singapore il buio" : Il sito ufficiale della F.1 ha invitato piloti e manager a esprimersi sul momento clou, in positivo e negativo, della stagione 2018 e il ferrarista Vettel ha fornito la sua analisi. L'inquadramento ...

Formula 1 - Vettel : 'Ferrari buona ma non dominante. Vorrei la metà dei titoli di Schumi in Rosso' : E non è successo - ha risposto il tedesco quattro volte campione del mondo con la Red Bull -. Non è che se guardo mille volte un film di James Bond allora sono pronto per fare l'agente segreto...". ...

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

Formula 1 - Montezemolo punge Vettel : "Con Hamilton avrebbe vinto la Ferrari" : Bastone ma anche carota: Luca Cordero di Montezemolo dice la sua sul mondiale di Formula 1 appena terminato e punge Vettel . "Sebastian ha fatto errori decisivi, vive un momento di frustrazione e ...