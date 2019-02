Fontana - per migranti stravolti princìpi : ANSA, - MILANO, 8 FEB - "Si vogliono stravolgere alcuni dei principi base. Non va bene ma ne prendiamo atto": il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato in questo modo l'ipotesi di ...

Fontana : complimenti a San Camillo di Roma per intervento Sammy : Roma – “Forza Sammy! E complimenti all’equipe medica del San Camillo di Roma”. Lo scrive su Facebook il Ministro per la Famiglia e le Disabilita’ Lorenzo Fontana commentando l’intervento a Sammy Basso, il paziente affetto da progeria, malattia conosciuta anche come ‘sindrome da invecchiamento precoce’. L'articolo Fontana: complimenti a San Camillo di Roma per intervento Sammy proviene da ...

Huawei RomaOstia - i consigli del campione Daniel Fontana per affrontare al meglio la mezza maratona : Enervit, Sport Nutrition Partner della Huawei RomaOstia , e il suo team di esperti dello sport, accompagna gli atleti per presentarsi al nastro di partenza in piena forma. Gli sportivi appassionati ...

Fontana : "M5S voterà sì a processo per Salvini? Conseguenze per il governo" : Il caso Diciotti continua ad agitare le acque all’interno del governo e la maggioranza gialloverde rischia di spaccarsi seriamente proprio. Ieri, infatti, il vicepremier Luigi Di Maio ha anticipato che il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania. Un’eventualità che scatena la reazione del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana: "Penso ...

Consiglieri comunali stranieri aggiunti : urne aperte a Francavilla Fontana : Il secondogenito , nato a Francavilla Fontana, è laureando in economia aziendale. Il più piccolo è da poco iscritto alla facoltà di psicologia dell'Università di Torino. Hadef Mohammed è Imam presso ...

Autonomia : Fontana a Sala - 'occasione storica per tutti' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Il sindaco Sala sa bene che una condizione di maggiore Autonomia della Regione è essenziale anche per il Comune di Milano per poter proseguire sulla strada di una sempre maggiore capacità attrattiva e di miglioramento nelle offerte di servizi. La Regione ha il compito

Lombardia : Fontana e Cambiaghi - '20 mln per rilancio strutture sportive' (2) : (AdnKronos) - "Oggi -sottolinea Cambiaghi- i ragazzi vanno su un campo di calcio, su una pista di atletica o in una piscina per frequentare corsi, camp, stage. Non c'è spontaneità, non c'è passione. Chi, come noi, punta alle Olimpiadi deve cominciare o ricominciare da qui. È necessario tenere sempre

Lombardia : Fontana e Cambiaghi - '20 mln per rilancio strutture sportive' : Milano, 21 gen. (AdnKronos) - Si è riunito oggi a Palazzo Lombardia lo 'Sporthub mentoring visit', un tavolo ristretto per parlare con istituzioni e stakeholder di sport come volano di sviluppo socio-economico per accrescere la consapevolezza nella società e nella promozione del territorio e favorir

Bentornata Arianna! La Fontana tra i 18 convocati azzurri per il raduno di Courmayer : Per lei cinque giorni di lavoro con la squadra anche se non prenderà poi parte alla Coppa del Mondo., Foto Mezzelani-GMT Sport, Diciotto dunque gli atleti convocati per il raduno azzurro: Mattia ...

Sanremo 2019 - Fontana : «Dispiaciuto per il brano Caramelle escluso - con il Ministero stiamo lavorando sul tema pedofilia» : Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana ha mostrato supporto a ' Caramelle ', l'ultimo singolo di Pierdavide Carone e Dear Jack sottolineando la vicinanza al delicato tema trattato ...

Il ministro Fontana dalla parte di Pierdavide Carone e Dear Jack : “Dispiaciuto per il brano Caramelle escluso da Sanremo” : Anche il ministro Fontana si schiera dalla parte di Pierdavide Carone e dei Dear Jack dopo l'esclusione del brano Caramelle dal Festival di Sanremo. La canzone contro la pedofilia, scritto da Pierdavide Carone e cantato da lui insieme ai Dear Jack, ha fatto discutere per il "no" di Claudio Baglioni e della commissione artistica: non sarà sul palco del Teatro Ariston a febbraio ma in rete ha conquistato immediatamente l'appoggio dei cantanti ...

Lombardia : Fontana e Rizzoli - su Iperdì cerchiamo di tutelare occupazione : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha incontrato una delegazione dei dipendenti SuperDì e Iperdì a margine della seduta del Consiglio regionale. "Mi fa piacere che i

Napoli - la Fontana Itaca tornerà a via Scarlatti : ?Tatafiore convocato per restauri : Il Comune accelera sui tempi per il restauro della fontana «Itaca» di Ernesto Tatafiore. Dopo aver inviato solo un paio di giorni fa una mail, a distanza di 4 mesi dalla rimozione...

