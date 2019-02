Foce | scatta la rivoluzione del traffico Nuova fase dei lavori sul Bisagno

ilsecoloxix

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Corso Buenos Aires perde due corsie. L’assessore alla Mobilità Balleari: «Le auto dirette a levante evitino via Cadorna e passino per via Diaz»