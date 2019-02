Flamengo | incendio devasta centro sportivo Ultime notizie | bilancio tragico | 10 morti e

Incendio devasta centro sportivo - la strage del Flamengo : 10 morti : Tragedia nel centro sportivo Urubùs Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro, all'alba di oggi. Un Incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca e,...

Brasile - incendio nel centro sportivo del Flamengo : muoiono dieci giocatori delle giovanili : L’incendio, le fiamme che si propagano e coinvolgono diverse parti della sede del Flamengo, a Rio de Janeiro e fanno dieci morti. Tutte giovani reclute del club, baby-calciatori tra i 14 e i 17 anni. I feriti, sempre giocatori delle giovanili del club carioca, sono invece 3, uno dei quali in condizioni gravi. “La causa dell’incendio è ancora ignota e sarà stabilita dall’inchiesta. Le vittime non sono ancora state identificate, ma ...

Tragedia al campo d'allenamento del Flamengo : 10 morti in un incendio : È una Tragedia, ma le reali proporzioni non sono ancora chiare. A Rio de Janeiro è andato in fiamme il centro d’allenamento del Flamengo, quello che si chiama ufficialmente “George Helal” in memoria di uno dei presidenti del club, ma per tutti è il “Ninho do Urubu” (“Nido dell’avvoltoio”), nel quartiere di Vargem Grande, zona Ovest della città. La parte che ha preso fuoco è quella che veniva utilizzata come alloggio per i ragazzi delle ...

Incendio al centro sportivo del Flamengo : 10 morti e 3 feriti gravi : Tragedia nel centro sportivo Urubùs Nest del Flamengo, nella zona ovest di Rio de Janeiro, all'alba di oggi. Un Incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca e, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, ci sarebbero dieci morti e tre feriti gravi.L'Incendio scoppiato nella notte, per motivi ancora da precisare, è stato domato alle 7.20 ora locale.Urgente! Bombeiros dizem que 10 pessoas ...

