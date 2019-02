Fiorentina-Napoli | tutto quello che c' è da sapere

Fiorentina-Napoli : in attacco dubbio Milik che si è allenato poco : Potrebbe partire dalla panchina Albiol non ci sarà, Hamsik nemmeno. Milik ha qualche problema. Si è allenato a parte tutta la settimana, tranne ieri. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il polacco è rientrato in gruppo dopo qualche giorno e quindi Ancelotti potrebbe preferirgli Dries Mertens che invece si è allenato regolarmente. Il Napoli andrà a Firenze con un problema per reparto. Hamsik aspetta che il Dalian rinnovi l’offerta – ...

Fiorentina-Napoli - un incubo ricorrente : Non solo Koulibaly Come se non bastasse il passato remoto a turbarci. Ora anche quello prossimo è foriero di incubi. Di cosa stiamo parlando? Di Fiorentina-Napoli, ovviamente. Non di grammatica, modi, tempi o di coniugazione dei verbi. L’espulsione di Koulibaly e il tonfo dello scorso anno al Franchi, che hanno interrotto il sogno scudetto del Napoli 2017-2018, sono stati solo gli ultimi episodi traumatizzanti che riguardano le sfide tra viola e ...

Fiorentina-Napoli : gli azzurri non vanno nell'albergo in cui 'persero' lo scudetto : Fiorentina-Napoli, per i tifosi azzurri, non sarà mai una partita come tutte le altre. O forse, sarebbe meglio dire, non lo è più dallo scorso 29 aprile, quando la meravigliosa tripletta di Simeone distrusse definitivamente i sogni di gloria della società di De Laurentiis, allora allenata da Maurizio Sarri, oggi tecnico del Chelsea. Proprio il mister toscano, quella sera, rilasciò una dichiarazione destinata a far discutere e capace di scatenare ...

Fiorentina-Napoli - Milik avanti a Mertens per cancellare un incubo : Nel mondo dello spettacolo il colore viola non è considerato di buon auspicio ed in effetti al Napoli del produttore De Laurentiis di recente è risultato indigesto. Lo scorso anno al Franchi gli azzurri ...

Arbitri - Calvarese per Fiorentina-Napoli e Mazzoleni per la Juve : Questi gli Arbitri (piu' assistenti, quarto uomo, Var e aVar) che dirigeranno le gare della 23esima giornata, quarta di ritorno del Campionato di Serie A, in programma domenica prossima, 10 febbraio, alle ore 15.00. Atalanta-Spal: Massa di Imperia (Meli-Imperiale, Di Martino; Fabbri-Mondin). Bologna-Genoa (ore 12.30): Rocchi di Firenze (Marrazzo-Valeriani, Fourneau; Doveri-De Meo). Chievo-Roma (venerdi' ore 20.30): Abisso di Palermo ...

Pronostico Fiorentina vs Napoli - Serie A 9-2-2019 e formazioni : Analisi Fiorentina vs Napoli, 23a Serie A 9-2-2019La Fiorentina nonostante il pari di Udine continua a coltivare ambizioni europee, nonostante il nono posto ed una sfilza di agguerritissime rivali ammucchiate li davanti. Anno scorso proprio i viola rifilando una pesante sconfitta ai partenopei lanciarono la Juventus verso l’ennesimo scudetto consecutivo, cosa più difficile oggi visto che i bianconeri possono amministrare un gap enorme di nove ...

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : Insigne dal 1’minuto : CHIEVO ROMA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Sabato 9 febbraio alle ore 18.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze scendono in campo la Fiorentina di Stefano Pioli […] L'articolo Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: Insigne dal ...

La Fiorentina fa arrabbiare i tifosi del Napoli : 'Mancano 3 giorni...' : Basta un'immagine a far infuriare il popolo azzurro, soprattutto se quell'immagine presenta Giovani simeone che esce dal campo dopo aver strapazzato il Napoli. 'Volevamo ricordarvi che mancano 3 ...

Si infiamma la corsa Champions : il programma della 23esima di A - spicca Fiorentina-Napoli : In un campionato dove la lotta al vertice sembra ormai decisa da tempo, nonostante la brutta frenata della Juve contro il Parma, diventa sempre più avvincente la lotta per gli ultimi due posti validi per l'ingresso in Champions League. Dopo la disastrosa prova di San Siro degli uomini di Spalletti infatti, l'Inter si trova ancora in terza posizione, ma con appena cinque punti di distacco sul quinto posto. Vediamo dunque cosa ci attende in questo ...

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : Benassi e Chiriches assenti : Fiorentina-Napoli mette di fronte due compagini molto attrezzate e in grado di competere senza problemi per le prime posizioni della classifica della serie A 2018/2019. I padroni di casa non hanno mai fatto mistero dell’intenzione di provare a qualificarsi per la prossima edizione dell’Europa League e per questo motivo nel mercato di gennaio hanno inserito in organico un attaccante di valore come Luis Muriel. L’ex punta della Sampdoria ha ...

Lobotka conteso : Napoli e Fiorentina : In Italia il Napoli lo sta trattando da tempo, ma nelle ultime ore, secondo Sky Sport , ha chiesto informazioni anche la Fiorentina.