Fiorentina-Napoli: in attacco dubbio Milik che si è allenato poco

ilnapolista

: Fiorentina-Napoli sarà diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo ???? - sscnapoli : Fiorentina-Napoli sarà diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo ???? - sscnapoli : Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? - ilnapolionline : Zurigo/Napoli: ecco dalla società svizzera il vademecum per i tifosi azzurri -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Potrebbe partire dalla panchina Albiol non ci sarà, Hamsik nemmeno.ha qualche problema. Si èa parte tutta la settimana, tranne ieri. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il polacco è rientrato in gruppo dopo qualche giorno e quindi Ancelotti potrebbe preferirgli Dries Mertens che invece si èregolarmente. Ilandrà a Firenze con un problema per reparto. Hamsik aspetta che il Dalian rinnovi l’offerta – stavolta in linea con quanto pattuito con De Laurentiis – e non ci sarà; Albiol è in Spagna per cercare di capire come risolvere il problema al tendine del ginocchio e al suo posto giocherà Maksimovic;invece ci sarà ma potrebbe partire dalla panchina.L'articolo: inche si èilsta.