: Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? - sscnapoli : Fiorentina-Napoli, i precedenti ???? - DiMarzio : #FiorentinaNapoli, i convocati di #Ancelotti: rientra #Chiriches - 7593c267b7d644b : RT @SSCNapoliNews: Fiorentina-Napoli: Chiriches torna tra i convocati -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Si gioca domani alle 18 Lo aveva annunciato ieri nella sua intervista con Diego De Luca a Radio Kiss Kiss: «Spero di essere tra igià per Firenze». Parole e musica di Vladche dopo l’operazione al crociato dello scorso 10 settembre,a disposizione di Carlo Ancelotti per. Ovviamente non sarà titolare, ma riassaporerà il profumo del campo. Non ci saranno invece né Albiol né Hamsik ormai sempre più vicino al Dalian: è a Madrid per le visite mediche. Assente anche Younes.Meret, Ospina, Karnezis,, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Verdi, Milik.L'articolotra iilsta.