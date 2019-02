Fiorentina | Muriel | ' Che intesa con Chiesa | spero di giocarci a lungo'

Fiorentina - Corvino : 'Riscatto di Muriel? Il Siviglia ci ha fatto un favore...'. La verità sulle cifre : Pantaleo Corvino , direttore generale della Fiorentina , parla a Sky Sport della sessione di mercato invernale, con la Viola tra le grandi protagoniste: ' Con l'arrivo di Muriel abbiamo voluto aumentare la qualità di un reparto già forte sulla carta con Pjaca , Simeone ...

Fiorentina - Corvino racconta il suo mercato : il costo del riscatto di Muriel e le trattative per il futuro : Fiorentina scatenata durante la sessione invernale di calciomercato, tanti acquisti di qualità messi a segno dal ds Pantaleo Corvino Il ds della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è stato uno dei protagonisti del calciomercato invernale, sopratutto grazie al colpo Muriel. Il dirigente viola ha parlato delle sue mosse ai microfoni di Skysport puntualizzando anche le cifre dell’affare col Siviglia: “Con l’arrivo di Muriel ...

Fiorentina - Corvino : “Il nostro mercato è stato strategico. Su Muriel…” : Fiorentina Corvino – Al termine di un mercato scoppiettante che ha rinforzato la Fiorentina in vista della prossima stagione, Pantaleo Corvino, ds della squadra viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport riguardo proprio le entrate e le uscite. Uno degli acquisti che ha colpito di più è stato proprio quello di Muriel, […] L'articolo Fiorentina, Corvino: “Il nostro mercato è stato strategico. Su ...

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 3-1 - streaming video Rai : assist di Biraghi - Muriel cala il tris! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

Fiorentina-Roma - probabili formazioni : sfida tra bomber Muriel- Dzeko : FIORENTINA ROMA probabili formazioni – Come da tradizione recente, l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'”irruzione” del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da metà febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari […] L'articolo Fiorentina-Roma, probabili formazioni: ...

Fiorentina-Roma - Di Francesco : 'Occhio a Muriel - non possiamo permetterci più errori' : "Ci teniamo tanto alla Coppa Italia, c'è voglia di andare avanti. Cercheremo di conquistare la semifinale , sapendo che giochiamo fuori casa davanti a tanti tifosi viola". Così l'allenatore della Roma,...

Roma - Di Francesco : "Fiorentina simile a noi. Muriel - giocatore che accende" : Archiviato l'assurdo pareggio di Bergamo con l'Atalanta, la Roma si tuffa nella Coppa Italia e nella sfida di domani pomeriggio a Firenze, con la Fiorentina. "È la fortuna del calcio, che ti puoi ...

Chievo-Fiorentina - Pioli : 'Muriel sta diventando un punto di riferimento. Lui e Chiesa - che potenziale offensivo' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 , l'allenatore viola Stefano Pioli ha commentato così il match: "Per noi tutte le partite hanno un'importanza notevole, perché siamo in ritardo e dobbiamo ...

Chievo Fiorentina 1-2 LIVE : il risultato in diretta. Gol di Muriel e Benassi - Stepinski la riapre : Chievo-Fiorentina 1-2 LIVE 4' Muriel, F,, 26' Benassi, F,, 38' Stepinski, C, Chievo, 4-3-1-2, : Sorrentino; Depaoli, Tomovic, 30' Cesar,, Rossettini, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; ...

Calciomercato Fiorentina - si punta al riscatto di Muriel : Come infatti riporta il 'Corriere dello Sport', la società toscana starebbe già pensando al riscatto del giocatore, arrivato dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto. Per acquistarlo a titolo ...

Fiorentina - il dolce post social di Muriel per i tifosi viola : “sono tornato a sorridere - siete nuova vita per me” [FOTO] : L’attaccante colombiano ha inviato un messaggio ai propri tifosi, utilizzando dolci parole Una nuova vita, un nuovo capitolo della propria carriera cominciato come meglio non si potrebbe: con una doppietta. Due gol, quelli di Luis Muriel, che non son serviti però alla Fiorentina a portare a casa i tre punti, fermata sul pareggio da un’arcigna Sampdoria. Il colombiano però ha conquistato i suoi tifosi, inviandogli anche un ...

Fiorentina-Sampdoria - Giampaolo : 'Noi al 30% - colpa mia. Muriel? Appesantito - ma che qualità' : Subito dopo l'incontro tra Fiorentina e Sampdoria , terminato 3-3, l'allenatore dei doriani ha parlato ai microfoni di Sky: "Probabilmente ci siamo arrivati male perché abbiamo sbagliato tanto, ai ...

Fiorentina - bentornato Muriel : doppietta alla sua ex per rispolverare il paragone con il Fenomeno Ronaldo : Solo la presenza della sua ex gli ha impedito di gioire pienamente dell'esordio-bis in A da urlo. Non poteva presentarsi meglio, davanti ai suoi nuovi tifosi, Luis Muriel: doppietta fantastica nel 3-3 ...