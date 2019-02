FIFA del Lupo | eChampions League | si parte! Come qualificarsi e tutti i dettagli

FIFA 19 : Rashford è il POTM di gennaio della Premier League! Sbc disponibili! : Marcus Rashford è il vincitore del POTM di gennaio della Premier League! Il giocatore del Manchester United si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Heaton King Lacazette Lindelof Ward-Prowse Il vincitore del POTM di gennaio della Premier League, come accaduto in passato, ha adesso ricevuto una speciale card in Fifa 19 ottenibile con un’apposita […] L'articolo Fifa 19: Rashford è il POTM di gennaio ...

FIFA 19 TOTW 21 : scopri la nuova Squadra della Settimana! : Mercoledì 6 febbraio gennaio alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo “Team of the Week” di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 21, la ventunesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 21 – La Squadra della settimana di oggi, 6 febbraio Ecco la Squadra della Settimana n°21! Undici […] L'articolo Fifa 19 TOTW 21: scopri la nuova Squadra della Settimana! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Paul Pogba tra i migliori della prima metà della stagione - : Il francese campione del mondo ha difatti visto un miglioramento sensibile delle proprie prestazioni in campo e nel gioco, soprattutto dopo la partenza di José Mourinho e l'arrivo di Ole Gunnar ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di gennaio della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di gennaio, con il vincitore che, come accade da quest’anno, otterrà una speciale card in Fifa 19 Ultimate Team. I calciatori selezionati sono: Brosinski Caligiuri Duda Goretzka Guerreiro Piszcek Puoi esprimere il tuo […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di gennaio della Bundesliga! proviene da I ...

FIFA 19 Capodanno Lunare Cinese : festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack in regalo in base agli accessi! : A partire dal 2012 EA Sports celebra sulla modalità Fifa Ultimate Team, con una serie di iniziative, il Capodanno Lunare Cinese, cosa che accadrà anche quest’anno su Fifa 19! In questa guida proveremo a fornirvi tutte le informazioni sul Chinese New Year di FUT! Iniziamo! Capodanno Lunare Cinese su FUT: quando inizierà? Secondo la tradizione del […] L'articolo Fifa 19 Capodanno Lunare Cinese: festeggia l’anno del maiale su FUT! Pack ...

Rapporti FIFA-Uefa - la richiesta nei confronti del presidente Infantino : Nelle ultime ore è stato chiesto al presidente della Fifa Gianni Infantino di migliorare i Rapporti con la Uefa in vista della sua rielezione alla guida della Fifa. “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione costruttiva tra la Fifa e la Uefa, il che ovviamente richiede trasparenza e considerazione degli interessi dell’Europa dalla parte della Fifa”, ha detto il presidente della federazione tedesca di calcio ...

Rapporti FIFA-Uefa - il presidente della DFB Grindel sferza Infantino : “serve maggiore considerazione” : Il numero uno della Federcalcio tedesca ha lanciato un chiaro messaggio ad Infantino, invitandolo ad avere più considerazione dell’Uefa Il presidente della federazione tedesca di calcio (DFB) Reinhard Grindel ha invitato il presidente della Fifa Gianni Infantino a migliorare i Rapporti con la Uefa, in vista della sua rielezione alla guida della Fifa. AFP/LaPresse “Sarei felice se potessimo arrivare ad una cooperazione ...

FIFA 19 : TOTW 21 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°21 che verrà annunciata mercoledì 13 febbraio Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, potrebbero far parte […] L'articolo Fifa 19: TOTW 21 Predictions: ecco i giocatori che ...

FIFA 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di gennaio : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio e si tratta ancora una volta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

FIFA 19 Headliners : ecco i protagonisti della prima parte di stagione! : Svelato il misterioso evento annunciato nei giorni scorsi su FUT! Come vi avevamo anticipato stamattina si tratta degli Headliners, ossia dei protagonisti di questa prima metà di stagione! La novità è costituita dal fatto che tali card sono dinamiche, come le Ones to Watch, ossia aumentano di valutazione ogni volta che un giocatore riceve una […] L'articolo Fifa 19 Headliners: ecco i protagonisti della prima parte di stagione! proviene da ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di gennaio della Premier League : La Premier League ha annunciato pochi minuti fa la lista dei sei candidati al POTM di gennaio, il premio Player of the Month come migliore giocatore del mese: Heaton King Lacazette Lindelof Rashford Ward-Prowse Cliccate sul seguente pulsante per votare il POTM di gennaio della Premier League Il vincitore del POTM di gennaio verrà annunciato la […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di gennaio della Premier League proviene ...