Fiction Rai-Mediaset 2019 | palinsesto tv | date e anticipazioni cast

Il nome della rosa - la Fiction di Rai1 con John Turturro : il trailer ‘svela’ il nuovo Adso : Per chi negli anni Ottanta ha amato il film Il nome della rosa, tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, la fiction in 8 episodi che si appresta ad andare in onda a marzo su Rai1 potrebbe essere una bella riscoperta. Nel 1986 ad intepretare i due protagonisti, il frate Guglielmo da Baskerville ed il novizio Adso da Melk, erano Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater. Nella serie del 2019 ci saranno invece John Turturro e il ...

Che Dio Ci Aiuti 5 non va in onda il 7 febbraio per Sanremo 2019 : quando torna la Fiction Rai? : Che Dio Ci Aiuti 5 si ferma questa settimana. L'amata fiction di Rai1 non va in onda giovedì 7 febbraio causa Sanremo 2019; la kermess infatti viene trasmessa da anni sullo stesso canale. Stasera doveva esserci la quinta puntata della nuova stagione, ora slittata alla prossima settimana. Come vi avevamo annunciato, la serie con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi tornerà regolarmente in onda da giovedì 14 febbraio e proseguirà fino a ...

Ascolti TV lunedì 4 febbraio - la Rai trionfa con la Fiction : Adrian cala a picco : Ascolti TV lunedì 4 febbraio, La Compagnia del Cigno chiude in bellezza: Adrian cala a picco Gli Ascolti TV relativi alla prima serata di lunedì 4 febbraio hanno visto trionfare la Rai con La Compagnia del Cigno ieri. La fiction Rai, amatissima e seguitissima dal pubblico, ha chiuso in grande stile. A vederla sono stati più di […] L'articolo Ascolti TV lunedì 4 febbraio, la Rai trionfa con la fiction: Adrian cala a picco proviene da Gossip ...

L'attore rossanese Luca Attadia protagonista della Fiction Rai "Il paradiso delle signore" : Presentatore per spettacoli di varietà e danza. Ha partecipato a diversi programmi radiofonici , Jonica Radio, e televisivi , Tele A1 Corigliano, . In seguito, poi, ha effettuato un minuzioso stage ...

La Porta Rossa 2 - in arrivo la nuova stagione della Fiction Rai : Ecco il Trailer! : Lino Guanciale tornerà a vestire i panni del commissario Cagliostro dal 13 febbraio 2019, in prima serata su Rai 2. Ecco alcune primissime anticipazioni e il trailer ufficiale.

Che Dio ci aiuti - boom di ascolti per la Fiction : la replica su Rai Play : Ieri, giovedì 31 gennaio, è andata in onda la quarta puntata della fiction "Che Dio ci aiuti". La serie, interpretata da Elena Sofia Ricci, sta riscuotendo un enorme successo. Gli ascolti sono, infatti, saliti alle stelle generando un vero e proprio boom per quanto concerne lo share. La replica della puntata di ieri è visibile online, sempre sulla piattaforma Rai Play, e sul canale 25 del digitale terrestre Rai Premium. Gli ascolti da urlo della ...

Fiction Rai-Mediaset 2019 : palinsesto tv - date e anticipazioni cast : Fiction Rai-Mediaset 2019: palinsesto tv, date e anticipazioni cast cast e anticipazioni Fiction 2019 Tra pochi giorni, usciranno per via ufficiale tutte le partenze del nuovo anno in tv. Nel frattempo, qualche anticipazione arriva dai “listini”, i documenti che Rai e Mediaset presentano agli investitori pubblicitari con le rispettive offerte. Fiction Mediaset 2019: date e anticipazioni Per quanto riguarda le date di inizio dei diversi ...

La Porta Rossa 2 : in arrivo la nuova stagione della Fiction Rai : Lino Guanciale tornerà a vestire i panni del commissario Cagliostro dal 13 febbraio 2019, in prima serata su Rai 2. Ecco alcune primissime anticipazioni.

Fiction Rai-Mediaset 2019 : palinsesto tv - date e anticipazioni cast : Fiction Rai-Mediaset 2019: palinsesto tv, date e anticipazioni cast cast e anticipazioni Fiction 2019 Tra pochi giorni, usciranno per via ufficiale tutte le partenze del nuovo anno in tv. Nel frattempo, qualche anticipazione arriva dai “listini”, i documenti che Rai e Mediaset presentano agli investitori pubblicitari con le rispettive offerte. Fiction Mediaset 2019: date e anticipazioni Per quanto riguarda le date di inizio dei diversi ...

Isola Dei Famosi – Che Dio Ci Aiuti : Alessia Marcuzzi battuta dalla Fiction della Rai! : La prima puntata dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi, come quasi tutte le prime puntate, è partita senza troppe emozioni e colpi di scena. Gli ascolti sono la cartina al tornasole. Infatti ha... L'articolo Isola Dei Famosi – Che Dio Ci Aiuti: Alessia Marcuzzi battuta dalla fiction della Rai! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Figli del Destino : su Rai1 una docuFiction per non dimenticare : Figli del Destino In occasione dell’imminente Giornata della Memoria, una docufiction diventa il simbolo per non dimenticare, rispondendo alla necessità di testimoniare e raccontare la verità sullo sterminio ebraico. Figli del Destino, una produzione Red Film con Rai Fiction, in onda questa sera su Rai 1 dalle 21.20, narra le storie di quattro bambini italiani ebrei, vittime dell’atrocità e dell’efferatezza delle leggi ...

Casting per 'I Ragazzi dello zecchino' - per RAI Fiction e per il film 'L'ultima sigaretta' : Sono aperti i Casting per prendere parte a un film per la TV dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction, le cui riprese verranno effettuate a Bologna. Sono inoltre aperte le selezioni per il film L'ultima sigaretta, diretto da Alessandro Stevanon e sostenuto dalla film Commission Vallée d'Aoste. I Ragazzi dello zecchino Selezioni in corso per il film per la televisione dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction. Per la ...

Delusione Adrian : ascolti bassi - vince la Fiction di Rai Uno : Il ritorno di Adriano Celentano in tv non ha prodotto i risultati attesi. Nessun boom, anzi una clamorosa sconfitta. Nella

Fiction Rai-Mediaset 2019 : palinsesto tv - date e anticipazioni cast : Fiction Rai-Mediaset 2019: palinsesto tv, date e anticipazioni cast cast e anticipazioni Fiction 2019 Tra pochi giorni, usciranno per via ufficiale tutte le partenze del nuovo anno in tv. Nel frattempo, qualche anticipazione arriva dai “listini”, i documenti che Rai e Mediaset presentano agli investitori pubblicitari con le rispettive offerte. Fiction Mediaset 2019: date e anticipazioni Per quanto riguarda le date di inizio dei diversi ...