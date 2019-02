Fico | giù costi politica anche con poco

Produzione industriale giù del 5 - 5% in un anno - peggior dato dal 2012. «Rischio serie difFicoltà di tenuta economica» : L’Istat ha diffuso i dati preliminari della Produzione industriale stimando per dicembre che l’indice destagionalizzato della Produzione industriale diminuisca dello 0,8% rispetto a novembre. La crescita della Produzione nel 2018 frena al +0,8 per cento ...

CoopVoce e Unipol Banca regalano 50 Euro di trafFico fino al 30 giugno 2019 : CoopVoce regala 50 Euro di traffico ai nuovi utenti che richiedono la portabilità del numero e intestatari di un conto Unipol Banca: ecco come ottenerli. L'articolo CoopVoce e Unipol Banca regalano 50 Euro di traffico fino al 30 giugno 2019 proviene da TuttoAndroid.

Giustizia : Lo Voi - 'Procura Palermo in gravissime difFicoltà - mancano pm' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "La Procura di Palermo si trova in gravissime difficoltà a fare fronte ai suoi impegni, perché c'è una scopertura superiore al 20 per cento, e a breve raggiungerà il 25 per cento percheé andranno via altri magistrati". E' la dneuncia del Procuratore capo di Palermo, Fr

Giulio Regeni - Fico : “Al Sisi mi ha mentito - l’Egitto copre gli apparati che lo uccisero” : “Al Sisi mi ha mentito“. Roberto Fico torna a prendere posizione sulla scarsa collaborazione garantita dalle autorità egiziane all’Italia nella ricerca dei responsabili della morte di Giulio Regeni. “Noi sappiamo che le responsabilità risiedono all’interno degli apparati dell’Egitto – ha detto il presidente della Camera in un’intervista a La Repubblica – Lo dissi ad Al Sisi nel settembre dello scorso anno. ...

Tre anni senza Giulio Regeni - Fico : “Se continua stallo rivedremo rapporti economici con l’Egitto” : “In questo momento c’è una situazione di stallo dovuto alla poca disponibilità a collaborare della procura del Cairo con la procura di Roma. Se sussiste questo stallo vanno rivisti i nostri rapporti economici”, è quanto ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a Fiumicello, dove è intervenuto per la commemorazione dei tre anni dalla scomparsa di Giulio Regeni.continua a leggere

Aeroporti - gestione congiunta Polo Nord Est chiude 2018 con record trafFico : traffico record nel 2018 per il Polo Aeroportuale del Nord Est , che comprende gli Aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia. Lo scorso anno sono transitati poco meno di 18 milioni di passeggeri ...

Iliad continua ad installare antenne su e giù per il Paese tra limiti e difFicoltà : Iliad sta incontrando diversi ostacoli a causa del gran numero di antenne di altri operatori già presenti su tutto il territorio italiano. Ecco le ultime novità L'articolo Iliad continua ad installare antenne su e giù per il Paese tra limiti e difficoltà proviene da TuttoAndroid.

Volantini antisemiti a Roma - Lerner : "Si sputa sugli ebrei per giustificare il razzismo" - condanna di Fico : Voltantini antisemiti affissi nella notte a Roma, tra Prati e Balduina. "Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde", è la scritta. I Volantini, secondo quanto si apprende, sarebbero stati distribuiti nella notte in concomitanza con i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio. I Volantini sarebbero firmati da un gruppo di ultras giallorossi, Balduina Roma, e sono stati distribuiti in Prati, dove si sono verificati i ...

Slovacchia - ex premier Fico si candida a giudice costituzionale : L'ex primo ministro slovacco Robert Fico , a meno di un anno dalle sue dimissioni, ha recentemente annunciato di volersi ' candidare a giudice costituzionale '. Egli aveva lasciato la guida dell'...

La madre dell'ultrà morto : 'Non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace' | : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

DANIELE BELARDINELLI/ La madre : "Non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace" : La madre di DANIELE BELARDINELLI, il tifoso morto mercoledì sera a Milano, ha scritto un post per chiedere che il figlio venga lasciato riposare in pace

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustiFico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

La madre del tifoso morto : non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace - : La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla ...

La madre del tifoso morto : non lo giustiFico - ma lasciatelo in pace : La madre del tifoso morto: non lo giustifico, ma lasciatelo in pace La mamma di Daniele Belardinelli chiede rispetto per il figlio ucciso dopo essere stato investito da un suv prima del match Inter-Napoli. Intanto gruppi di tifosi in tutta Italia rendono omaggio alla vittima: "Un ultras non muore mai”, scrivono supporter della ...