Festival di Sanremo 2019 | Luciano Ligabue torna sul palco dell’Ariston dopo anni di sano

Sanremo 2019 - ‘viva viva la Vanoni che al Festival ha rotto i Baglioni’ : Sorpresa, invece di dormire la Vanoni stavolta ci scuote dagli S-Ba-di-glioni. Per la condivisione della terza puntata sono con Paolo Martini, giornalista, autore e critico televisivo, ha scritto quattro libri sulla tivù. Gli chiedo subito: l’assenza di ‘sessappiglio’ del Festival è un vizio capitale? Risposta del sapientone: “La voce, la canzone, gli idoli del rock e del pop fanno leva proprio su questo ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Silvia Truzzi : Baglioni “cazzia” Bisio (che è la vera nota dolente del Festival) : Claudio Baglioni E’ stanco, triste, sembra già esausto. Si parla di un’edizione ter, ma sono chiacchiere. Gli ascolti vanno bene, ma il prezzo di questa edizione in cui dietro le quinte c’è “un clima orrendo” forse è troppo alto. Al mattino, durante il punto stampa, porta i fiori alla direttrice di RaiUno Teresa De Santis: lo fa tutti i giorni, è un rito finto come una banconota del monopoli e si vede benissimo. Ogni tanto, al di là delle ...

Sanremo 2019 - l'ombra della censura su Claudio Baglioni : cosa non hanno mandato in onda - bomba sul Festival : Un monologo scomodo e negato sul palco del Festival di Sanremo. Serena Rossi, che interpreta Mia Martini nel film tv Io sono Mia, secondo il Messaggero avrebbe dovuto recitare un durissimo atto d'accusa contro il mondo della musica italiana (e del Festival stesso) colpevole di aver ghettizzato la gr

Festival di Sanremo 2019 - presidente Vigilanza Rai contro gli spot di quota 100 e reddito : “Inopportuni. E generano mancati introiti” : Gli spot di quota 100 e reddito di cittadinanza durante il Festival di Sanremo “sorprendono e preoccupano”. Di più, sono “inopportuni” e tra le altre cose generano “un mancato introito pubblicitario” durante il programma Rai che più di ogni altro genera utili per le casse di viale Mazzini. Dopo le proteste del Pd, è il presidente della Vigilanza Rai, l’azzurro Alberto Barachini, ex caporedattore del Tg4, ...

Mezzago meets Sanremo : tutto il Festival della canzone passato anche dal Bloom : Il gioco online lanciato da Massimo Pirotta, tra i fondatori del Bloom di Mezzago: quanto del club c'è nell'edizione 2019 del Festival di Sanremo? Molto più di quanto non si pensi. Due mondi che all'...

A Sanremo arriva il 5G di Tim - la realtà virtuale al Festival : Sanremo, 8 feb., askanews, - Le prime antenne 5G a Sanremo sono state accese in occasione del Festival di Sanremo grazie a TIM, sponsor unico della kermesse canora. L'iniziativa - dicono dall'azienda -...

Mezzago meet Sanremo : tutto il Festival della canzone passato anche dal Bloom : Il gioco online lanciato da Massimo Pirotta, tra i fondatori del Bloom di Mezzago: quanto del club c'è nell'edizione 2019 del Festival di Sanremo? Molto più di quanto non si pensi. Due mondi che all'...

Festival di Sanremo : le lacrime della Amoroso e di Rovazzi - ospiti nella terza serata : Giovedì 7 febbraio è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston si sono esibiti i 12 big restanti e ci sono stati numerosi ospiti che hanno fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro. Durante la serata di ieri vanno segnalate le lacrime di Alessandra Amoroso, Serena Rossi e Fabio Rovazzi. I tre artisti hanno regalato dei momenti davvero magici al pubblico presente in teatro e ai tanti ...

Sanremo - tragico lutto nella notte durante il Festival : addio a Carlo Cori - il Vasco dell'Est : tragico lutto nella notte a Sanremo, dove è morto il cantante rock e produttore Carlo Cori, colpito da un infarto durante un pausa di un concerto al Teatro della federazione operaia che che aveva organizzato durante il Festival all'Ariston. Cori era molto noto nei Balcani e in Europa orientale dove

Festival di Sanremo : le lacrime della Amoroso e di Rovazzi - ospiti nella terza puntata : Giovedì 7 febbraio è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston si sono esibiti i 12 big restanti e ci sono stati numerosi ospiti che hanno fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro. Durante la serata di ieri vanno segnalate le lacrime di Alessandra Amoroso, Serena Rossi e Fabio Rovazzi. I tre artisti hanno regalato dei momenti davvero magici al pubblico presente in teatro e ai tanti ...

Fausto Leali fa irruzione sul palco di Sanremo e grida : 'Il Festival è truccato' : Le serate del Festival di Sanremo si stanno rivelando sempre più avvincenti. Nel corso della messa in onda di ieri, giovedì 7 febbraio, infatti, è accaduto un episodio che ha generato molto scalpore. L'ospite Fausto Leali ha fatto irruzione sul palco di Sanremo inscenando un episodio che accadde nel 1992. In quella occasione, un noto contestatore della televisione, interruppe il Festival gridando che il vincitore fosse già stato stabilito a ...

Diretta Festival di Sanremo quarta serata : Ligabue è il super ospite : Andrà in scena questa sera - e in onda su RaiUno - la quarta e penultima serata della 69° edizione del Festival di Sanremo. La terza, più breve rispetto alle precedenti, ha tenuto rispetto alla seconda ed ha registrato solo un lieve calo rispetto alla terza del 2018. Ieri sera hanno molto divertito Ornella Vanoni e Fabio Rovazzi, mentre ha commosso l'omaggio di Serena Rossi - protagonista di 'Io sono Mia' - a Mia Martini. Considerando che questa ...

Sanremo - il "blitz" di Fausto Leali : "Il Festival è truccato" : Fausto Leali è stato protagonista di un curioso siparietto nel corso della terza serata del Festival di Sanremo. Il cantante infatti ha fatto il suo ingresso sul palco mettendo in scena un vero e ...

Sanremo 2019 - Venditti e Vanoni ammazzano il Festival : la scelta kamikaze di Baglioni : Eccoci qua, meno due giorni all' alba. Ci si ritrova belli sereni a raccontare nientemeno che la terza serata del Festival. Voi non ci crederete, ma qua son tutti matti. La gente fuori dall' Ariston si picchia per fotografare i vip, roba da matti. Ma tant' è, siamo a Sanremo e anche ieri l' altro il