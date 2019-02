Festival di Sanremo 2019 | la diretta della quarta serata | Loredana Bertè ammalata | la sua

Festival di Sanremo - la diretta della serata dei duetti : Quarta serata, tempo di duetti. Un super ospite: Ligabue, che renderà omaggio a Guccini cantando "Dio è morto" con Baglioni.

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : Loredana Bertà ammalata - la sua esibizione è a rischio – FOTO e VIDEO : Siamo al giro di boa: inizia la semifinale del Festival di Sanremo. Come? Ma con una canzone di Claudio Baglioni, che domande! Quella di stasera è Acqua della Luna. Il dittatore artistico, come di consueto, viene raggiunto sul palco da una scintillante Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le parole si sprecano sull’armonia di questo Festival (si può dire che palle?) e si compiacciono sul numero di artisti che questa sera salirà sul palco ...

Adriano Celentano commenta il Festival di Sanremo 2019. E Claudio Baglioni risponde : In convalescenza per un malanno di stagione, e in pausa col suo Adrian per le prossime due settimane, Adriano Celentano commenta il Festival di Sanremo 2019 promuovendo tutti, dalle canzoni alla conduzione, e complimentandosi con Claudio Baglioni per il lavoro innovativo svolto da direttore artistico. Il Molleggiato, che secondo un recente comunicato del Clan Celentano è indisposto al punto da non poter proseguire nella direzione del suo show ...

LIVE Sanremo 2019 oggi in DIRETTA : 8 febbraio. I duetti al Festival : quante star a fianco dei partecipanti! Ligabue ospite attesissimo : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quarta serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport segue ogni attimo delle cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. La quarta serata è dedicata ai duetti. Ogni concorrente ha scelto un artista o gruppo che lo affiancherà sul palco ...

Sanremo 2019 : chi vincerà il Festival? : Si avvicina la fine del festival di Sanremo, domani 9 febbraio ultima serata della kermesse canora. Siamo andati un po' in giro per la cittadina ligure a chiedere alla gente chi secondo loro potrebbe ...

Siete stanchi del Festival di Sanremo? Ecco quello con politici - Conti e Giletti : Insieme a loro, nella Sala B di Via Asiago, le altre 'star' della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d'orchestra d'eccezione, il forzista Francesco Paolo Sisto, alle ...

Festival di Sanremo - è la sera dei duetti. Ligabue super ospite : La band La Rua, finalista a Sanremo Giovani, è stata premiata da Assomusica, Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo, con un riconoscimento riservato ...

Sanremo - Salini : "Altro che sovranista - è un Festival pluralista. Grandissima edizione - Baglioni un talento prezioso" : Ma quale festival sovranista, Sanremo è un festival pluralista. L'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini , arriva all'Ariston per assistere allo spettacolo, 'per la prima volta lo vedrò dal vivo,...

Piangi che - Sanremo - ti passa : un Festival con poche risate e molte lacrime : Di ridere non se ne parla e allora meglio sprofondare nell'emozione, lasciandosi andare a qualche lacrimuccia. Insomma, Piangi che, Sanremo, ti passa. Anche se in verità non passa per nulla, ogni ...

Festival di Sanremo : tra i duetti più attesi quello di Cristicchi con Ermal Metà : Iniziato martedì sera, il Festival di Sanremo si avvia già verso la conclusione. Domani sera sarà svelato il vincitore della sessantanovesima edizione. Questa sera invece, la penultima serata è quella dedicata ai duetti. Si tratta di una delle serate più attese dai telespettatori che potranno vedere il loro cantante preferito duettare insieme ad un amico, un collega. Gli artisti in gara infatti canteranno il loro brano insieme ad un ospite. Il ...

LIGABUE/ Video : 'Torno al Festival per presentare il mio nuovo disco Star' - Sanremo 2019 - : LIGABUE ritornerà sul palco dell'Ariston in occasione del festival di Sanremo 2019, a distanza di cinque anni dal suo debutto nella kermesse

PIPPO BAUDO/ "Sono come ET - quando finisce il Festival dico casa - casa" - Sanremo 2019 - : PIPPO BAUDO ha condotto insieme a Fabio Rovazzi Sanremo Giovani. Questa sera tornerà sul palco dell'Ariston insieme al collega.

Classifica Sanremo 2019 - seconda serata serata/ Pronostico e quote vincitore Festival : Ultimo è il favorito : Sanremo 2019, Classifica e quote della 69° edizione del Festival aggiornate della seconda serata. Ultimo sempre favorito, conquista posizioni Il Volo.