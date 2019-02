Festival di Sanremo 2019 | anticipazioni quarta puntata

Irama all’attico Monina a Sanremo (video) : “Per il Festival sono andato contro chi avevo intorno” : Vincitore di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno e oggi di ritorno sul palco dell'Ariston, Irama ospite all'attico di Monina ha raccontato come è arrivata questa partecipazione da Big al Festival dopo un anno di grande esposizione mediatica in seguito al trionfo nel talent di Canale5. Il cantautore, che aveva già esordito all'Ariston nel 2016 in gara tra le Nuove Proposte, nell'edizione vinta da Ermal Meta, ha raggiunto il critico ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della terza serata : Alessanda Amoroso con due ali di piume nere - Serena Rossi sfoggia il miglior abito del Festival (per ora) : Alessandra Amoroso: 8 – Tanta grinta, un po’ di lacrimuccia facile ma soprattutto una lezione di stile. La cantante salentina si è presentata infatti con un bolerino nero dalle maxi spalle di piume nere, che sembravano due ali. Pantalone fasciante nero a vita altissima, pump di vernice nera e un carré che lasciava ben intravedere i preziosi orecchini di brillanti in pendant con l’anello. Un look super scenografico, a metà tra ...

Raf a Sanremo tra Festival e calcio : Nelle coppe tifo Juve : Raf è sportivo ed è tifoso. Ha giocato a calcio a cinque, anche alcune gare con la Roma Futsal in A2, ha giocato e giocherebbe ancora. 'Ma a un certo punto per età anagrafica ho fatto un passo ...

Sanremo 2019 - vestiti e look della quarta serata del Festival : I look scelti dai cantanti nel penultimo appuntamento della kermesse dedicato ai duetti con grandi ospiti

Il Festival di Sanremo a casa Pellegrini : tutti per Francesco e gli Zen Circus : Livorno, emozione e tifo nelle stanze che ospitarono anche Mascagni e dove si celebrò un campione di 'Lascia o Raddoppia?'

Sanremo 2019 - con Motta sul palco c’è Nada. Dopo i successi al Festival (e non solo) disse : Cantavo - uscivo dal palcoscenico - vomitavo e rientravo” : Se chiami Nada solo per un duetto, vuol dire che in gara a Sanremo 2019 ci deve essere musica davvero di alto livello. Nada (Malanina), classe ’53, livornese, nome proprio suggerito dalla zingara che lesse la mano a mamma, a nemmeno 16 anni proprio al Festival sente un po’ di spifferi nel cuore. Franco Migliacci e Claudio Mattone le regalano Ma che freddo fa, e dal 1969 il mondo per lei non è più lo stesso. Nel 1971 vittoria a Sanremo in coppia ...

La turbolenza dei Placebo al Festival di Sanremo - 18 anni fa Brian Molko sconvolse l’Ariston in diretta (video) : Il pubblico dell’Ariston che nutriva un certo timore per l’esibizione del rapper Eminem non aveva fatto i conti con l’arrivo dei Placebo al Festival di Sanremo. Era il 2001 e il 51° appuntamento con la più grande manifestazione della canzone italiana diede la vittoria a una giovanissima Elisa con il brano Luce (Tramonti a nord est), seguita da Giorgia con Di sole e d’azzurro e dai Matia Bazar con Questa nostra grande storia d’amore. Il ...

Sanremo 2019. La storia : i duetti. Che spettacolo negli anni ’90 sul palco dell’Ariston! Festival in delirio per Ray Charles : Al Festival di Sanremo è alle porte la serata dedicata ai duetti, con qualche presenza di spicco anche di artisti di fama internazionale come ad esempio Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet. Forse non tutti ricordano che in due edizioni del Festival il regolamento prevedeva che i big in gara fossero affiancati da un grande artista della musica mondiale e il palco dell’Ariston si popolò di grandissimi personaggi della storia delle sette ...

Sanremo - Claudio Baglioni e Maria De Filippi dicono no al Festival 2020 : Lo scorso giovedì sera è avvenuta la messa in onda della terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi al Teatro Ariston nelle vesti di valletta d'eccezione. Il cantante di 'Sabato pomeriggio' e direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, all'indomani della seconda diretta della gara sanremese, dichiarava che al momento non intenderà confermarsi al timone dell'evento musicale, per il ...

Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo nel 2020? L’indiscrezione : Sanremo 2019, Virginia Raffaele confessa: “Ho reso felice mia madre quando le ho detto del Festival” Virginia Raffaele è stata una delle rivelazioni di questo Festival di Sanremo 2019. Quest’ultima, sfogliandosi (in parte) delle sue vesti comiche, è riuscita a dimostrare di essere anche una brava presentatrice e intrattenitrice, in grado di saper reggere il […] L'articolo Virginia Raffaele condurrà il Festival di Sanremo ...

5 dei migliori look sfoggiati sul palco del Festival di Sanremo secondo il web : Siamo ormai arrivati alla terza serata del Festival di Sanremo e decine di cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo hanno sceso le famose scale dell'Ariston. Vediamo insieme i 5 personaggi meglio vestiti secondo il Web.

Sanremo 2019 - Loredana Bertè regina del Festival a 68 anni : "Adesso mi è rimasto un solo sogno". Impensabile : Loredana Bertè non smette mai di stupire. Dopo la standing ovation ottenuta la seconda sera a Sanremo, la cantante sessantottenne appare sempre più inarrestabile. Infatti, ha confessato di avere ancora un sogno, fare la doppiatrice: "Magari di un film di Tim Burton: è l' unica cosa che non ho ancora

Un programma tv per Claudio Baglioni in Rai e il terzo Festival di Sanremo nel 2020? Il “dirottatore” è interessato : Si è fatto chiamare "dirottatore" artistico per questa edizione del Festival, ma sulla rotta del futuro sembra non avere idee chiare o perlomeno non vuole dirle: quando su La Stampa dell'8 febbraio è uscita l'indiscrezione di un programma tv per Claudio Baglioni in Rai dopo Sanremo, voce che si aggiunge a quella di un eventuale terza edizione della kermesse a sua guida, il cantautore ha risposto in conferenza stampa di essere potenzialmente ...

Festival di Sanremo 2019 - Luciano Ligabue torna sul palco dell’Ariston dopo anni di sano disinteresse reciproco : Una vita da mediano. Metafora calcistica fu mai più calzante. Luciano Ligabue, che arriva a Sanremo dopo l’apparizione del 2014, quella prima volta dopo vent’anni di sano disinteresse reciproco, non è tipo da punizioni funamboliche o calci d’angolo a rientrare. Uomo semplice della bassa padana, anima a sinistra nell’era del disfacimento post ideologico, insana passione per le chitarre e il rock and roll, voglia malinconica di affermarsi senza ...