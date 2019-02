Fed Cup – Italia | Tathiana Garbin suona la carica | “Svizzera forte | ma noi con Errani e

Federer presenta la 3ª edizione della Laver Cup : “non si tratta di una semplice esibizione” : Laver Cup, Roger Federer e Bjorn Borg hanno presentato oggi la terza edizione che si disputerà in quel di Ginevra La Laver Cup si appresta a traslocare in quel di Ginevra. Oggi Roger Federer e Bjorn Borg hanno presentato la terza edizione che si giocherà in terra svizzera: “Le due prime edizioni sono state davvero belle – ha dichiarato Federer in conferenza stampa – Ci si è resi subito conto che non si trattava di una ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nella prima giornata di Svizzera-Italia esami probanti per Sara Errani e Camila Giorgi : Il sorteggio della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia ha decretato che Sara Errani debba tornare subito in campo: per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2 italiana era prevedibile) è subito impegnativo dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic. L’elvetica, tornata tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso ...

Tennis - Sara Errani riparte dalla Fed Cup : «È dura ma - ho gran voglia di giocare» : Sara Errani in Fed Cup con la maglia azzurra ha esordito nel 2008, 11 anni fa, e in doppio giocò al fianco di Tathiana Garbin, attuale capitano azzurro. Sabato la romagnola, che è reduce da un lungo ...

Fed Cup - Svizzera-Italia : si partirà con Errani-Bencic : BIEL - Sara Errani alzerà il sipario sul primo turno del World Group II tra Svizzera e Italia a Biel. Rientrata dalla squalifica, sul duro al coperto della Swiss Tennis Arena, affronterà per la quinta ...

Tennis - Fed Cup : Bencic-Errani apre Svizzera-Italia. La romagnola torna dopo squalifica : La marchigiana, invece, non vestiva l'azzurro da tre anni, ma ormai le polemiche del passato con la federazione sembrano ormai un lontano ricordo e l'apporto della numero 28 del mondo può essere ...

Svizzera-Italia - Fed Cup 2019 : programma - orari e tv di sabato 9 febbraio. Come vederla in streaming : Prende il via ufficialmente il match di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valevole Come primo turno del World Group II, che è la seconda divisione del Gruppo Mondiale della maggiore competizione a squadre femminile. Il sorteggio ha previsto per la giornata di oggi l’esordio con Sara Errani che se la vedrà, alle ore 13.00 contro Belinda Bencic, mentre a seguire toccherà a Camila Giorgi contro Viktorija Golubic. Due sfide non certo semplici, ma ...

Tennis – Fed Cup : effettuato il sorteggio - Bencic ed Errani apriranno la sfida tra Svizzera-Italia : Le due Tenniste apriranno il match valido per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena Saranno Belinda Bencic e Sara Errani ad aprire sabato alle 13 a Biel la sfida di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valida per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena, a seguire scenderanno in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi. ...

Flavia Pennetta non ha dubbi : “Federer? Sta invecchiando e non recupera al meglio - i giovani possono batterlo” : Flavia Pennetta esprime il suo giudizio su Roger Federer, apparso un po’ appannato nell’ultimo periodo, con 38 anni da campiere ad agosto: l’ex tennista azzurra analizza il suo stato di forma L’anno scorso Roger Federer ha stupito tutti vincendo, con un po’ di sorpresa, gli Australian Open. Il tennista svizzero, da quel successo in poi, si è un po’ fermato. Niente Roland Garros, debacle a Wimbledon e US ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II di Fed Cup. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera l’Italia si giocherebbe il ...

Fed Cup 2019 - i quarti di finale del World Group I. Spicca Repubblica Ceca-Romania - incertezza in tre scontri su quattro : Non c’è solo il World Group II in questo weekend di Fed Cup: in giro per il mondo sarà tempo anche di guardare i quarti di finale del World Group I, che poi è quello che conta, visto che chi arriva in fondo si appropria di quella coppa che l’Italia ha alzato al cielo per quattro volte tra il 2006 e il 2013. Andiamo a vedere gli scontri del prossimo weekend, tutti su veloce indoor. Repubblica Ceca-Romania Sicuramente il quarto di ...

Fed Cup - Garbin : 'Errani e Giorgi possono essere da esempio per le giovani' : ... dobbiamo approfittare del momento!' Guai a sottovalutare l'Italia: 'Camila Giorgi è numero 28 del mondo, è la giocatrice con la classifica più alta della sfida e con il suo gioco offensivo può far ...

Fed Cup 2019 - i precedenti tra Italia e Svizzera : elvetiche in vantaggio 1-0 nell’unico incontro disputato 42 anni fa : Nel prossimo weekend sarà il primo turno della Fed Cup 2019 di tennis a prendersi le luci della ribalta, dopo che nella settimana precedente era stata la Coppa Davis, nel suo nuovo formato, ad attirare l’attenzione. L’Italia al femminile riprenderà il proprio percorso dal World Group II, impegnata contro la Svizzera a Biel e il teatro della sfida sarà il veloce indoor della Swiss Tennis Arena. Di sicuro il sorteggio non è stato così ...

Tennis - Fed Cup 2019. Tathiana Garbin : “Sfida difficile con la Svizzera - l’Italia se la gioca. Giorgi ed Errani un esempio” : L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di Tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A. Camila ...