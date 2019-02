F1 – Novità Ferrari | Sebastian Vettel prova il nuovo sedile | ecco com’è andato il ‘seat

Presentazione Ferrari 2019 – Svelato l’orario ufficiale : ecco tutte le Novità su come e dove seguire la cerimonia in steaming! : Svelato l’orario ufficiale della Presentazione della nuova Ferrari 2019: la cerimonia prenderà il via alle 10:45 del 15 febbraio presso Maranello e potrà essere seguita in streaming Per tutti gli appassionati della ‘Rossa’ più amata delle 4 ruote, quest’anno San Valentino arriverà con un giorno di ritardo. Il prossimo 15 febbraio infatti, tutti i tifosi della Ferrari potranno assistere alla Presentazione ufficiale ...

F1 - la Ferrari cambia tonalità di rosso per il Mondiale 2019? Tutte le Novità sulla vettura di Maranello : Emergono indiscrezioni sulla nuova Ferrari che verrà ufficialmente presentata il prossimo 15 febbraio, la vettura che affronterà il prossimo Mondiale F1 potrebbe infatti avere una colorazione diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati. Come riporta it.motorsport.com, infatti, la monoposto potrebbe distinguersi per una sfumatura rossa vicina a quella ammirata sulla Ducati Desmosedici (MotoGP) presentata di recente a Neuchatel. La monoposto ...

F1 – Presentazione Mercedes - lo scherzetto che può ‘oscurare’ la Ferrari : intanto spunta una Novità sui fori nei cerchi : La Mercedes non ha ancora deciso la data per la Presentazione della nuova monoposto: potrebbe essere lo stesso giorno della Ferrari! intanto emerge una novità sui fori nei cerchi In attesa che prenda il via il nuovo Mondiale di F1, le scuderie stanno lavorando agli ultimi aggiustamenti sotto il profilo tecnico e meccanico, per consegnare ai piloti le migliori monoposto possibili. Ultimati i lavori, sarà tempo di presentazioni. I campioni ...

Ferrari - cresce la curiosità attorno alla monoposto 2019. Quali Novità dobbiamo aspettarci : È naturale che con l’arrivo della nuova stagione tutte le attenzioni vengano rivolte alla nuova vettura che affronterà la stagione 2019. Gli interrogativi sono sempre gli stessi: che linee avrà la nuova monoposto, per Quali concetti aerodinamici e meccanici avrà optato. Con l’arrivo delle nuove regole che semplificano i profili alari, ma allo stesso tempo complicano la vita agli aerodinamici dei vari team, l’interesse attorno alle creazioni dei ...

Nuove indiscrezioni sulla Ferrari 2019 - tutte le Novità che rivoluzioneranno la monoposto del Cavallino : I tecnici di Maranello stanno studiando delle soluzioni innovative che dovrebbero permettere alla Ferrari di mettere ancora più in difficoltà la Mercedes Il 2018 si chiude con tante delusioni, dovute alla mancata vittoria sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori. Il 2019 dovrà essere per forza di cose l’anno del riscatto per la Ferrari, stufa di continuare a vedere trionfare la Mercedes. Lapresse Saranno molte le novità che ...

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le Novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

F1 - la nuova Ferrari 2019. Tutte le anticipazioni e le Novità. Aerodinamica e power-unit per sfidare la Mercedes : Come sarà la nuova Ferrari in vista del Mondiale 2019? La domanda sta ovviamente facendo crescere la curiosità di tifosi ed addetti ai lavori, per provare a prevedere cosa uscirà dalla fabbrica di Maranello. Al momento, l’unica certezza che abbiamo a disposizione riguarda il 15 febbraio, giorno nel quale sarà svelata la nuova Ferrari (che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ...

F1 - come sarà la Ferrari del 2019? Novità tecniche e aerodinamiche - power-unit potenziate. Possibili assi nella manica : Per il momento abbiamo solo una unica grande certezza sulla Ferrari del 2019: la data di presentazione. sarà, infatti, il 15 febbraio, il giorno nel quale sarà svelata la nuova monoposto di Maranello (che potrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ma, per il resto, tutto è ancora avvolto nel mistero e nel silenzio. Pochissime notizie sono trapelate dalla casa madre emiliana, ma qualcosa si può già iniziare a dire sulla ...

F1 - come sarà la Ferrari del 2019? Novità tecniche e aerodinamiche - power-unit potenziate. Possibili assi nella manica : Per il momento abbiamo solo una unica grande certezza sulla Ferrari del 2019: la data di presentazione. sarà, infatti, il 15 febbraio, il giorno nel quale sarà svelata la nuova monoposto di Maranello (che potrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ma, per il resto, tutto è ancora avvolto nel mistero e nel silenzio. Pochissime notizie sono trapelate dalla casa madre emiliana, ma qualcosa si può già iniziare a dire sulla ...

F1 2019 : la Ferrari che verrà : cosa cambia e le Novità - : VINCERE E VINCEREMO Il 2019 significa solo una cosa per la Scuderia Ferrari : la vittoria del Mondiale di Formula Uno. Un cimelio che manca da troppo tempo nel 'quartier generale' di Maranello, un'...