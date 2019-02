Eriksen-Juventus | scambio con Dybala? Si può fare | i dettagli

Calciomercato Juventus - Eriksen vicino alla Juve : ecco come - i dettagli : Calciomercato Juventus – Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l’ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo. Il Calciomercato Juve, sarà improntato ad un […] More

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

Juventus - Eriksen dovrebbe arrivare a giugno : è il preferito di Allegri : Juventus Eriksen – Paratici vuole piazzare il colpo a sorpresa e, infatti, si è inserito nell’asta per arrivare al top player del Tottenham Eriksen. Il calciatore danese del Tottenham piace molto ai bianconeri e altra mezza Europa. E’ un giocatore in scadenza 2020 che in estate può diventare un obiettivo interessante e non solo per […] L'articolo Juventus, Eriksen dovrebbe arrivare a giugno: è il preferito di Allegri ...

