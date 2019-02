Emiliano Sala | lo struggente messaggio della sorella Calcio in lutto

sport.virgilio

: RIP Emiliano Sala ?? - goal : RIP Emiliano Sala ?? - rubey_lcheek : RIP Emiliano Sala ?????? - Inter : Ciao Emiliano Sala, che tu possa riposare in pace #FCIM -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) L'intero mondo sportivo , e non solo, ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore. 'La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta...