Emiliano Sala | il Nantes ritira la maglia numero 9 | ' Una leggenda del club'

Il Nantes ritira la maglia numero 9 in omaggio a Emiliano Sala : Roma, 8 feb., askanews, - Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 in omaggio al centravanti Emiliano Sala, morto in un incidente aereo il 21 gennaio. 'Non ho parole, è una tragedia, sono ...

Morte Emiliano Sala - il Nantes ritira la maglia numero 9 : Morte Emiliano Sala – “L’FC Nantes ha appreso con immensa tristezza questo giovedì che il corpo trovato era quello di Emiliano Sala. Questa notizia mette fine ad un’attesa infinita e insostenibile. Emiliano sarà per sempre parte delle leggende che hanno scritto la grande storia del Nantes Ci sono mattine difficili, risvegli da incubo, dove sfortunatamente la realtà ci raggiunge. Emi è andato via Arrivato sulle rive ...

Nantes - dramma Emiliano Sala : ”ritirata la sua maglia numero 9” : Emiliano Sala ci ha lasciati ed il suo ex club ha deciso di ritirare la maglia numero 9 che fu del calciatore argentino durante la sua permanenza in Francia Il Nantes ha deciso di ritirare la maglia numero 9 dopo la morte di Emiliano Sala, certificata dal ritrovamento del cadavere annunciato nelle scorse ore. Il club francese ha diramato un comunicato stampa nel quale spiega la propria scelta: ”L’FC Nantes ha appreso con ...

Dramma Emiliano Sala – La decisione della Lega francese : un minuto di applausi su tutti i campi : La Federcalcio transalpina ha deciso di rendere omaggio ad Emiliano Sala con un minuto di applausi da compiere su tutti i campi di Ligue 1 e Ligue 2 Un minuto di applausi per Emiliano Sala. Così la Lega calcio francese ha deciso di rendere omaggio, nel prossimo turno dei campionati di Ligue 1 e Ligue 2, al 28enne giocatore argentino morto in un incidente aereo il 21 gennaio scorso mentre raggiungeva Cardiff, il club che lo aveva appena ...

Morto Emiliano Sala - i messaggi di Torino - Fiorentina e Frosinone : “ACF Fiorentina si unisce al dolore dei familiari, degli amici, dei compagni di squadra e di tutto il mondo del calcio per la tragedia di Emiliano Sala. #RIP ”, è questo il messaggio della Fiorentina dopo la triste notizie dell’identificazione del corpo di Emiliano Sala ritrovato nell’areo inabissato nel Canale della Manica. “Riposa in pace Emiliano! #EmilianoSala”, scrive invece il Frosinone su ...

Emiliano Sala - lo struggente messaggio della sorella. Calcio in lutto - : L'intero mondo sportivo , e non solo, ha voluto salutare, per un'ultima volta, lo sfortunato calciatore. 'La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta della ...

Morto Emiliano Sala - il messaggio della sorella è da brividi : Morto Emiliano Sala – Dopo l’annuncio della polizia dell’identificazione del corpo, Romina, sorella di Emiliano Sala, ha pubblicato un messaggio d’addio straziante, sono stati giorni drammatici per l’intera famiglia del calciatore: “La tua anima brillerà per sempre nella mia, illuminando così il tempo della mia esistenza. Ti amo, tito”. La polizia di Dorset ha precisato che il corpo sarà consegnato alla famiglia perché ...

Morto Emiliano Sala - Batistuta : “è la peggiore notizia - riposa in pace Guerriero” : Morto Emiliano Sala – E’ purtroppo arrivata la conferma, il corpo ritrovato nel Canale della Manica è quello del calciatore Emiliano Sala. “Che tristezza, e’ la peggiore notizia. riposa in pace Guerriero. Le mie condoglianze alla famiglia e ai parenti di Emiliano Sala”, è questo il messaggio su Twitter dell’ex attaccante di Fiorentina e Roma, Gabriel Omar Batistuta. “Che triste notizia. Le mie ...