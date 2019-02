Emiliano Sala è morto | suo il corpo ritrovato tra i rottami dell' aereo

Tragedia Emiliano Sala : è suo il corpo trovato nel relitto dell’aereo sul fondo della Manica : 1/20 ...

È di Emiliano Sala il corpo ripescato nel Canale della Manica : Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, è morto nell'incidente aereo dello scorso 21 gennaio. Ora è purtroppo ufficiale, i resti ripescati nel Canale della Manica sono quelli dell'attaccante che si era appena trasferito dal Nantes al Cardiff. Nelle prossime ore le autorità consegneranno la salma alla famiglia in modo che possa provvedere alla sepoltura. La notizia è stata diffusa dalla polizia del Dorset. Si era appena trasferito in ...

Emiliano Sala - la vergogna dopo la sua morte : lite sui 17 milioni tra Nantes e Cardiff : Tra Cardiff City e Nantes si preannuncia una battaglia legale tanto lunga quanto assurda e inaspettata. Le due squadre potrebbero ricorrere agli avvocati per stabilire se la seconda può pretendere il pagamento del cartellino di Emiliano Sala, l' attaccante italo-argentino recentemente scomparso ment

