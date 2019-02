Elia | morto a 11 anni dopo l’influenza Il virus ha colpito il cuore | l’autopsia non si

Elia - morto a 11 anni dopo l’influenza. Il virus ha colpito il cuore e l’autopsia non si farà : Il bambino di Lavagna (Verona) aveva l'influenza da qualche giorno, quando domenica sera è peggiorato. I genitori vogliono sapere cosa possa averlo ucciso. Secondo i medici tutto sarebbe dovuto al virus influenzale che ha colpito il cuore: un'eventualità rara, ma non impossibile. Domani pomeriggio ci saranno i funerali.Continua a leggere

Lutto a Lavagno per i funerali di Elia - morto a 11 anni. I genitori : “Diteci cosa è successo” : Elia Rizzotti, 11 anni, è svenuto in casa a Lavagno (Verona) ed è morto poche ore dopo in ospedale. I genitori hanno donato le cornee: “Abbiamo detto ai dottori che possono prendere tutto quello che può servire a far stare meglio altri ma che ci devono dare delle risposte. Vogliamo sapere perché abbiamo perso in questa maniera assurda nostro figlio”.Continua a leggere

Scontri con civili israEliani : un morto : 0.02 Un palestinese è stato ucciso al termine di un confronto con civili israeliani vicino Ramallah in Cisgiordania. Lo riferisce l'esercito. In base a prime indagini "un conflitto è scoppiato tra civili israeliani e palestinesi in quell'area e i primi hanno esplos colpi d'arma da fuoco". Il ministero della Sanità palestinese -citato dalla Maan- ha confermato la morte di un 38enne, "arrivato in condizioni critiche" in ospedale "dopo essere ...

E' morto lo scrittore Amos Oz - voce israEliana per la pace e in favore dei due Stati : Le sue opere sono state pubblicate in 45 lingue in 47 Paesi nel mondo e ha ricevuto numerosi premi e onoreficenze, tra cui la Legion d'Onore francese, il Goethe Prize, il Premio Principe delle ...

Amos Oz morto. Un combattente e un ribelle - serenità e tormento dell'essere israEliano : In tanti, in Italia, in Europa, nel mondo, hanno imparato a conoscere e ad amare Israele attraverso di lui. I suoi romanzi, il suo vissuto, le tragedie personali che avevano segnato la sua vita. Un Grande d'Israele. Questo è stato Amos Oz, spentosi oggi a 79 anni dopo aver combattuto una lunga battaglia, perdendola, con il cancro.Battaglia, sì. E tante ne ha combattute nella sua vita di romanziere, storico, intellettuale. Sempre ...

