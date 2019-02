ilpost

: È morto John Dingell, che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni, più di chiunque altro - ilposticino : È morto John Dingell, che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni, più di chiunque altro - angiuoniluigi : RT @notiveri: È morto John Dingell, che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni, più di chiunque altro: È morto a 92 anni John D… - notiveri : È morto John Dingell, che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni, più di chiunque altro: È morto a 92 a… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) È morto a 92John, la persona che è stata per più tempo membro del, un Democratico del Michigan, entrò per la prima volta alnel 1955 e ci rimase per 59