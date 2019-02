E' di Sala il corpo ritrovato nella Manica

Emiliano Sala è morto : suo il corpo ritrovato tra i rottami dell'aereo : Si chiude così la drammatica ricerca che ha scosso il mondo del calcio e non solo. Adesso non si sa se le ricerche continueranno per ritrovare anche il secondo corpo , quello del pilota dell'aereo , ...

Emiliano Sala - la conferma della polizia : il corpo trovato nell'aereo è il suo : Subito dopo l'annuncio del riconoscimento, sono arrivati i messaggi di tutto il mondo dello sport attraverso i social network. Club Statement , 07/02/19, : https://t.co/ib8zJfWzvC Forever in our ...

Le notizie del giorno – Condannato l’ex Fiorentina Repka - identificato il corpo di Emiliano Sala : Le notizie del giorno – E’ stato Condannato a 15 mesi di reclusione con l’accusa di truffa, nell’ambito della vendita di una automobile l’ex calciatore della Fiorentina Tomas Repka, in passato ha indossato la maglia viola per tre stagioni. l’ex nazionale della Repubblica Ceca non è nuovo a problemi con la giustizia, l’anno scorso è stato Condannato a sei mesi dopo aver pubblicato su un sito di escort una foto della sua ex moglie con ...