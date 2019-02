È di Emiliano Sala il corpo ripescato nel Canale della Manica

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019), calciatore argentino di 28 anni, è morto nell'incidente aereo dello scorso 21 gennaio. Ora è purtroppo ufficiale, i resti ripescati nelsono quelli dell'attaccante che si era appena trasferito dal Nantes al Cardiff. Nelle prossime ore le autorità consegneranno la salma alla famiglia in modo che possa provvedere alla sepoltura. La notizia è stata diffusa dalla polizia del Dorset.Si era appena trasferito in Premier League Con 133 presenze e 48 goal era praticamente uno dei cardini dell'attacco del Nantes. Dopo 3 anni di permanenza in Francia,era stato ceduto nell'ultima finestra di mercato invernale, precisamente il 19 gennaio scorso, alla squadra gallese del Cardiff, in lotta per la salvezza in Premiere League. Viene ceduto per una cifra intorno ai 15 milioni di sterline, equivalenti a 17 milioni di euro, diventando l'acquisto più ...