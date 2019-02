Doping | la Russia sorride dopo lo scandalo | il Comitato Internazionale Paralimpico

Doping - la WADA grazia la Russia : niente sanzioni per la ritardata consegna dei dati del laboratorio di Mosca : Nonostante l’assenza di ulteriori interventi, la WADA ha fatto sapere che inasprirà le sanzioni nel caso scopra che i dati risultino manomessi Nessuna nuova sanzione alla Russia, ma la minaccia delle “più severe sanzioni” se i dati recuperati dal laboratorio antiDoping di Mosca risultino manomessi. E’ questa la posizione espressa dall’Esecutivo della WADA dopo il ritardo con cui la Russia ha consentito alla ...

Doping - intesa Russia-Wada su dati : ANSA, - MOSCA, 9 GEN - La Russia ha raggiunto un'intesa con l'Agenzia mondiale antiDoping, WADA, per quanto riguarda la consegna dei dati sui campioni di Doping degli atleti russi. Lo ha detto oggi il ...

Doping – Raggiunto un accordo tra Russia e Wada per i dati del laboratorio di Mosca : i dettagli : Doping: la Russia ha Raggiunto un accordo con la Wada per i dati del laboratorio di Mosca La Russia ha Raggiunto un “accordo” con l’Agenzia mondiale antiDoping (Wada) per trasferire i dati del laboratorio antiDoping di Mosca. Lo ha comunicato il Cremlino. La Russia non aveva trasferito i dati in quanto vi era disaccordo sui dispositivi di archiviazione dei dati, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

Doping – La Russia rischia grosso : scadenze non rispettate : La Wada delusa: la Russia non rispetta le scadenze e rischia di essere dichiarata nuovamente non conforme La Russia rischia di essere dichiarata non conforme ancora una volta dall’Agenzia mondiale antiDoping (Wada) che ha espresso “amara delusione” per il fatto che la Russia non abbia rispettato una scadenza chiave. La Wada aveva tolto la sospensione dell’agenzia russa Rusada a settembre, a due condizioni, una delle ...

Anti-Doping in Russia - l'appello del direttore della Rusada 'Rischiamo altro stop' : 'Siamo sull'orlo di un abisso e chiedo a tutti di ergersi a protezione del presente e del futuro dello sport così come delle generazioni di atleti presenti e future', lo ha detto il direttore della Rusada Iuri Ganus

Biathlon : Russia sotto inchiesta per Doping : Alcuni membri della Nazionale russa, in Austria per la sessione di Coppa del Mondo, sono stati interrogati dalla Polizia locale

Doping : biathlon - Russia sotto inchiesta : E' stato un blitz quello effettuato dalla polizia austriaca nel ritiro della nazionale russa che si accingeva a disputare la prova di Coppa del Mondo a Hochfilzen. Sono stati interrogati 5 atleti e 5 ...

Atletica - la IAAF conferma l’espulsione della Russia per Doping di Stato : lo stop continua : La IAAF ha confermato lo stop alla Russia. La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha deciso di ribadire la sospensione della Nazionale che si protrae da tre anni (lo scandalo doping di Stato esplose pochi mesi prima delle Olimpiadi di Rio 2016). Dunque gli atleti con passaporto russo potranno gareggiare a titolo personale (sotto la sigla ANA) solo se rispetteranno i parametri imposti dalla IAAF e, come sempre, in caso di vittoria non ...