Diciotti - Salvini : rifarei quello che ho fatto - Senato deciderà : Roma, 8 feb., askanews, - "Sull'immigrazione gli italiani sanno come la penso: se devo esdere processato perché ho bloccato gli sbarchi l'ho fatto, lo rifaccio e lo rifarò". Lo ha detto il ministro ...

Diciotti - Grasso : “Gasparri mandi al tribunale di Catania le memorie di Salvini - Conte e Di Maio. O è un reato” : Mandare a Catania la memoria difensiva di Matteo Salvini e i relativi allegati del premier Giuseppe Conte, del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro, Danilo Toninelli. È quello che chiede Pietro Grasso a Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le Immunità del Senato. In alternativa – secondo l’ex procuratore nazionale antimafia – il senatore di Forza Italia commetterà un reato. Giovedì all’organo parlamentare ...

Diciotti - Luigi Di Maio non tiene più i suoi. Processo a Salvini - 'non posso garantire'. Perché Salvini trema : Non controlla più i suoi, Luigi Di Maio . Sulla Diciotti il M5s prepara l'imboscata in Senato. Il leader ha garantito a Matteo Salvini che in Giunta per l'immunità i rappresentanti grillini voteranno '...

Sondaggi - caso Diciotti : 62% voterebbe no all’autorizzazione a procedere per Salvini : Il 62 per cento degli italiani non manderebbe Matteo Salvini a processo per il caso Diciotti. Così hanno risposto gli intervistati da Emg Acqua alla domanda su come voterebbe sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno, su cui è dovrà decidere la Giunta per le Immunità del Senato che ieri ha ricevuto la memoria del vicepremier leghista, accogliendo anche quelle di a Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli. ...

Caso Diciotti - tutti i buchi della memoria di Salvini : Non c'è nessuna argomentazione nuova, in grado di capovolgere le accuse del Tribunale del Ministri a Matteo Salvini, nella sua relazione una e trina depositata in giunta, con premier e vicepremier che, nei due allegati corrono in soccorso, per fornire al ministro dell'Interno uno scudo giudiziario. Per fuggire dal "processo" e non "difendersi nel processo". Non c'è perché la difesa sovranista è quanto di più ...

Diciotti - la lettera di Toninelli e Di Maio a difesa di Salvini : “Abbiamo deciso insieme” : Luigi Di Maio e Danilo Toninelli confermano ufficialmente il loro sostegno a Matteo Salvini sul caso Diciotti, inviando una lettera alla giunta per le autorizzazioni. I due ribadiscono che la decisione relativa alla Diciotti e ai migranti a bordo è stata presa collegialmente da tutto il governo: "Le decisioni del ministro sono da imputarsi anche ai sottoscritti".Continua a leggere

Caso Diciotti - sì della Giunta all'ammissione dei testi Conte-Di Maio - M5S più vicino a Salvini : Vi sono dunque una 'valutazione giuridica' del tribunale dei ministri, ha osservato Lattanzi, e una 'valutazione politica' con cui 'la Camera o il Senato valutano se esiste tale interesse, se il ...

Caso Diciotti - Conte : 'Scelte condivise con Salvini'. Ma in giunta scontro sulle memorie : Le scelte del ministro dell'Interno che, nell'agosto scorso, hanno bloccato per 7 giorni lo sbarco di 177 migranti, sono state condivise: lo scrive il presidente del Consiglio, nell'allegato alla ...

Diciotti - Conte blinda Salvini 'Ho condiviso le decisioni sullo stop allo sbarco'. Il presidente della Consulta 'Un reato può essere ... : Identica la linea dei ministri Di Maio e Toninelli nella loro memoria, anch'essa presentata in Giunta, dove si parla di 'decisioni frutto di condivisione politica'. La Consulta . Nel dibattito è ...

Caso Diciotti - il premier Conte blinda Salvini : 'Ha agito secondo linee del governo. Io responsabile' : 'Di questo indirizzo, così come della politica generale del governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione'. Lo scrive il premier Giuseppe Conte, parlando del Caso Diciotti, nella lettera ...

Conte e il M5s lanciano un salvagente per Salvini sul caso Diciotti : Roma. Il plico sulla Diciotti – con la memoria difensiva del ministro dell’Interno Matteo Salvini e gli allegati del governo – è stato consegnato stamattina ai membri della giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se autorizzare il processo a carico del capo della Lega oppure no. Di fatto